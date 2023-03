Nazionale. Bene il Seravezza Pozzi che batte 2-0 il Mezzolara. Chirurgico il momento delle reti, con la prima che arriva all’ultimo minuto del primo tempo, firmata da Arrigucci, e la seconda che arriva dopo 1’ nella ripresa, stavolta a firma Favret. “All’inizio abbiamo sofferto - commenta Davide Pisani -, ma poi abbiamo comandato la partita. Ottima prova”. Il Real Forte Querceta fa invece 1-1 contro la Bagnolese. A segno Dal Pino.

Regionale. Il Lido fa 0-0 contro la Larcianese ed in parte recrimina. “Non sono preoccupato per la classifica, che ci vede ancora pienamente in lotta per la vetta - sottolinea Luigi Troiso -, ma sono arrabbiato per l’atteggiamento ostruzionistico avuto dai nostri avversari per tutta la partita. Una continua perdita di tempo che ha ridotto notevolmente il tempo effettivo fino gioco”. Il Camaiore fa 1-1 contro il Capostrada Belvedere. A segno Genovesi, ma Stefano Boggi non è soddisfatto: “Prestazione opaca e 2 punti buttati”. Il Capezzano fa invece 2-2 contro la Don Bosco Fossone. Centri di Boselli e Maini. “Bella prova di carattere - dice Di Cola - dato che a 20’ dalla fine eravamo sotto 2-0”.

Provinciale. È un Forte dei Marmi 2015 sempre più leader quello che strapazza 7-0 il Serricciolo. A referto Carlo Mosti 2, Pieraccioli 2, Fani, Bianchi, Sacchini. Lorenzo Cortopassi però non si sbottona: “Ci avviciniamo alla meta ma non è finita”. Tennistico 6-1 del Viareggio sul San Macario Oltreserchio con i centri di Bruni, Ferrante 2, Danesi e Lombardi cui si aggiunge una autorete a favore. Successo mai in discussione” commenta Valerio Fommei. Bene il Pietrasanta che liquida 3-0 la Massese. Protagonista Cacioppo che realizza una doppietta per poi fornire anche un assist decisivo a Sancredi. L’Academy Qm Massarosa fa 1-1 contro il Sant’Alessio. A segno Frosina. “Troppe assenze” dice Daniele Maiolani. Crolla 11-1 lo Stiava a Montignoso. La rete della bandiera è di Patalani. “Non siamo scesi in campo” ammette Luigi Del Bigallo.

Classifica: Forte dei Marmi 2015 50; Montignoso 46; Pietrasanta 43; Viareggio 40; Academy Qm Massarosa 39; Ricortola 37; Romagnano 34; Massese 26; Stiava 19; Serricciolo 17; Real Academy Lucca 16; Sant’Alessio 11; Villafranchese 4; San Macario Oltreserchio 3.

Sergio Iacopetti