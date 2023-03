Nazionale. Continua il bel momento del Seravezza Pozzi che vince 2-1 contro il Pontedera. Cherubini sblocca su rigore nel primo tempo. Nella ripresa raddoppia Pucci e poi, subito il 2-1, basta contenere il ritorno degli avversari. “Siamo molto contenti della prestazione di tutti - sottolinea Davide Pisani -. Il successo è meritato e la squadra non ha avuto cali di concentrazione”. Il Real Forte Querceta fa 1-1 a Riccione. A segno Bianchi.

Regionale. Cade a sorpresa il Lido per 2-1 contro il Prato 2000. Inutile il centro di Del Bucchia, ma Luigi Troiso non fa drammi. “La sconfitta - riconosce - è meritata perché abbiamo giocato veramente male contro una squadra che invece ha mostrato più voglia di noi. Per fortuna la vetta si è allontanata di un solo punto”. Sale al terzo posto il Capezzano che batte 3-2 la Larcianese. A segno Lampitelli, Moriconi e Bartoli. “Successo importante - dice Gianluca Di Cola -, ma sul 3-0 ci siamo rilassati troppo”. Al quarto posto invece c’è il Camaiore che fa 1-1 contro la Folgor Marlia. A segno Bianchi. “Buona prestazione. Peccato per le tante occasioni create e fallite” dice Stefano Boggi.

Provinciale. Il Viareggio va sotto, ma ribalta con Maffei e Vecoli ed alla fine supera 2-1 la Real Academy Lucca. “Abbiamo fallito troppo sotto porta - commenta Valerio Fommei -. Successo meritato”. L’Academy Qm Massarosa fa suo il derby, in rimonta, contro lo Stiava per 3-1. Doppio Cappè e singolo di Mancini per il successo. Per lo Stiava a segno Berrettoni. “Abbiamo giocato bene - spiega Luigi Del Bigallo - ma loro sono stati più cinici di noi sotto porta”. Il Pietrasanta passa 2-1 a Serricciolo. Apre Cacioppo ma i locali pareggiano. Ci pensa Sancredi, a 5’ dalla fine, a decidere la partita. Sergio Iacopetti