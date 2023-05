In Terza vola il Massarosa È fuga per la vittoria finale

Scappa via in testa alla classifica il Massarosa che ora si ritrova a gestire un +4 sulle due inseguitrici Sporting Camaiore e Pieve San Paolo quando mancano solto due giornate al termine del campionato. E sabato prossimo potrebbe già esser festa... ma attenzione perché in programma c’è lo scontro diretto Pieve San Paolo-Massarosa e i lucchesi sono lanciatissimi con ben 9 successi di fila (nel girone di ritorno non hanno mai perso facendo 11 vittorie ed un pari: l’ultima sconfitta è datata 21 gennaio quando persero 1-0 al “Rontani“ di Bozzano proprio con il Massarosa).

Sabato scorso nella 28ª nonché terzultima giornata, in cui riposava lo Sporting Camaiore, il Massarosa di Mauritanio Misuri ha regolato 5-1 lo Spianate dopo l’1-1 del primo tempo: per i massarosesi a segno Gandini, Carmassi, D’Agliano, Bartoli e Volpe. Il Bargecchia invece in chiave playoff (obiettivo comunque quasi impossibile ormai da raggiungere per la forbice di punti da chi finirà 2ª e 3ª) fa suo il derby con l’Atletico Viareggio imponendosi 2-0 a “Le Colline“ con un gol per tempo dell’immortale Stefano ’Tito’ Cinquini e dell’"Usignolo" Andrea Rosi su rigore. Male invece lo Stiava che fra le mura amiche del “Martellini“ perde 4-2 col San Lorenzo non bastandogli i sigilli di Bellotti e Roberto Polloni (eurogol su punizione da metà campo).

I risultati delle altre gare della 28ª giornata: Valfreddana-Pieve San Paolo 1-2; Calcistica Popolare Trebesto-Vorno 0-4; Sant’Alessio-Angelo Bellani 0-1; Filettole-Atletico Marginone 1-2.

La classifica (a due turni dalla fine): Massarosa 63; Sporting Camaiore e Pieve San Paolo 59; Vorno* 49; Valfreddana 47; Bargecchia e Atletico Viareggio 45; San Lorenzo 41; Spianate 38; Stiava 29; Trebesto 18; Angelo Bellani 17; Sant’Alessio 16; Filettole 12; Atletico Marginone* 10. (* devono ancora riposare)

Il programma della prossima giornata (29ª e penultima): Pieve San Paolo-Massarosa; Atletico Marginone-Sporting Camaiore; Atletico Viareggio-Valfreddana; Trebesto-Bargecchia; Bellani-Stiava; Spianate-Sant’Alessio; San Lorenzo-Filettole.

Nella finale playoff del girone unico di Massa Carrara la Villafranchese ha battuto 1-0 il San Vitale Candia, promuovendo così in Seconda categoria al pari del Montignoso vincitore del campionato con gran dominio.