In "Paradiso" 50 anni fa

VERSILIA

Che cosa c’è di meglio, ad un certo momento della vita, se non cullarsi placidamente nei ricordi... Partendo da questa considerazione edonista, veniamo al dunque: 50 anni fa (fa un certo effetto ma molto meno che dire mezzo secolo), il 22 febbraio 1973, allo stadio degli Oliveti di Massa si verificò un fatto che fece salire agli onori della cronaca la formazione calcistica del Lido di Camaiore, Prima categoria toscana. I gialloblù guidati da Vinicio ‘Cicio’ Magrini giocarono una partita-allenamento ovviamente amichevole contro la Nazionale italiana guidata da Ferruccio Valcareggi. Fin qui, tutto bello.

Per farlo diventare un evento indimenticabile, c’è qualcosa di più: quella sfida impari (gli azzurri si stavano preparando per la trasferta in Turchia, tappa fondamentale per la qualificazione ai mondiali di Germania 1974) propose una cornice fantastica: trentamila spettatori, i 20mila della capienza ufficiale dell’impianto massese più tutti gli altri sportivi che festosamente invasero il campo incorniciando tutti i lati, su più file, stipati, il terreno da gioco. Per i ragazzi del Lido di Camaiore, non solo quelli che scesero in campo, fu un giorno speciale. Come toccare il cielo con un dito visto che oltre alla prima squadra, vennero convocati - per non perdersi un momento di quell’evento e gustarselo fino in fondo - anche gli Juniores e gli Allievi. C’è chi andò a caccia di autografi (il più gettonato era Gigi Riva) e chi ebbe il battesimo del campo come i sedicenni Paolo Moriconi e Adriano Belli. C’è chi venne scambiato (molti indossavano la tuta del Lido) per un calciatore. L’importante era esserci stati e raccontare di avere vissuto un pomeriggio a contatto con quei calciatori che si vedevano raramente in tv: era infatti l’epoca di un tempo della partita più importante della giornata di serie A alle 19 della domenica. La squadra che scese in campo, fra i pali si alternarono i ‘prestiti’ Enrico Albertosi e Dino Zoff, era composta dai difensori Banchieri, Ambrogi, Martinelli e in compianto ‘Beck’ Alberto Bertacca; a centrocampo Zei, Catelani e Del Frate; davanti, a supporto di Moriconi, Belluomini e Romeo Chicchi, anche lui passato troppo presto nel mondo dei più. All’inizio del secondo tempo, Belli prese il posto di Catelani. L’Italia (che due anni e mezzo prima aveva regalato la Partita del Secolo con la Germania ai mondiali di Mexico ‘70) rispose con Zoff (Albertosi), Spinosi, Facchetti, Furino (Agroppi), Morini, Burgnich (Marchetti), Causio, Mazzola (Benetti), Anastasi (Chinaglia), Capello (Sala), Pulici.

Ognuno dei calciatori del Lido che scese in campo ha un ricordo particolare di quella sfida: Belli, le volate per contenere Facchetti; Belluomini, l’unito tiro del Lido scagliato contro la porta azzurra, Martinelli, i duelli con Anastasi e Chinaglia; Zei, le sfide tattiche con Capello e Mazzola. E via di seguito. Quando raccontano questi frammenti di storia vissuta, gli occhi si illuminano, non d’immenso, ma di felicità vissuta. L’amichevole fu un regalo che un lidese... d’adozione estiva, il ct azzurro Ferruccio Valcareggi, volle fare ai dirigenti del Lido di Camaiore, in particolar modo a Vinicio Magrini e Quinto Bertoloni, all’epoca ancora allenatore in serie C e D, ma molto vicino al club allora presieduto da Silvano Centauro. Lo storico incontro da cui scaturì la scintilla della sfida amichevole al bar Baroni in Passeggiata, uno dei luoghi cult della frazione rivierasca non solo nel periodo estivo. Valcareggi diede la parola. E con un uomo tutto d’un pezzo come ‘zio Uccio’, si poteva stare tranquilli. E così fu, Se a qualcuno interessa il risultato, c’è anche quello ma crediamo sia stata la cosa meno importante di quella giornata dova le felicità di avere partecipato ad un evento del genere veniva prima di tutto: gli Azzurri si imposero per 9-0 (l’arbitro era lo stesso Valcareggi) con doppiette di Chinaglia e Pulici, singoli di Mazzola, Causio, Agroppi e Benetti, oltre ad una sfortunata autorete di Marco Ambrogi.

Giovanni Lorenzini