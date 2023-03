Impresa impossibile per il Cgc C’è il super Trissino di Bertolucci

Inedita, anche se ormai si gioca praticamente in tutti i giorni della settimana, collocazione di martedì per l’ultima partita interna del Cgc nella regular season. I bianconeri affrontano stasera al Palabarsacchi alle 21 il Trissino, già matematico vincitore della regular season, campione d’Italia e d’Europa. In questa stagione la formazione allenata dal viareggino Alessandro Bertolucci (un ex decisamente importante), ha già conquistato Supercoppa e coppa Italia e non sembra intenzionata a fermarsi. I risultati sono frutto di un organico completo che, pur dovendo fare a meno nelle ultime giornata dell’infortunato Davide Gavioli (altro ex), ha un’ampia gamma di risolutori, come dimostrano le oltre 100 reti segnate da Giulio Cocco (capocannonoere della A1 con 41 reti), Mendez (37) e Malagoli (25), unita a una notevole solidità difensiva. Sicuramente in questa fase della stagione (prima della pausa Pasquale con l’europeo under 23) dal punto di vista fisico si sta già lavorando in vista degli impegni decisivi in Italia ed Europa, ma pensare che D’Anna e compagni si trovino di fronte un avversario al di sotto delle aspettative appare impossibile.

Passando alla squadra di Biancucci, come il derby di Forte dei Marmi, perso più che onorevolmente e con un passivo cresciuto solo nel finale, aspettarsi punti da un impegno come quello di stasera appare sulla carta utopistico. Il Trissino, vittorioso all’andata per 9-3 ha perso finora solo a Bassano e Forte dei Marmi ed è reduce dalla qualificazione anticipata in Champions League, seguita dal successo sul Sandrigo di domenica per cui sarà certamente carico. Ai bianconeri, che confidano nel sostegno del proprio pubblico, il compito di farsi trovare pronti nel caso Zampoli e soci non fossero al massimo delle condizioni e di dare il massimo come la squadra ha sempre fatto in questa stagione.

G.A.