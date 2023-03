Il Vp Volley può ipotecare il titolo L’Upc sfida la capolista Jolly

Nell’arco di una stagione, ogni partita è importante. Alcune, però, hanno un peso specifico particolare. Sono le sfide da cerchiare con la matita rossa. E oggi, nel parterre delle squadre versiliesi impegnate nei campionati regionali di pallavolo, ci sarà più di un match pesante come un macigno.

In serie C femminile, nel girone C, il Vp Volley ha la possibilità di spiccare definitivamente il volo. Le seravezzine, in questa 19ª giornata, hanno la possibilità di mettere un’ipoteca sulla vittoria del girone: stasera alle 21 scendono in campo a Cascina. È scontro diretto, prima contro seconda, con le versiliesi che guidano con sei punti di vantaggio: è l’ultimo scoglio prima del traguardo, un ostacolo duro ma alla portata di una corazzata che viene da 12 vittorie consecutive. Nell’altra sfida del girone C, si torna a respirare aria d’alta quota: l’Oasi, quarta in classifica, incrocia le armi con il Dream Volley Pisa, terza della classe. L’appuntamento è per stasera alle 21 al Pardini Center di Camaiore, il fortino di casa della squadra di Alessandro Francesconi che tra le mura amiche ha trionfato per otto volte di fila, perdendo solo il derby alla seconda giornata. Una vittoria piena, per le viareggine, vorrebbe dire agganciare il terzo posto.

In serie C maschile, girone B, altro match da dentro o fuori, con l’Upc, terzo a -3 dalla vetta, che affronta la capolista Jolly Fucecchio. Fischio d’inizio alle 21,15 alla palestra comunale di Fucecchio: servirà la miglior versione dei biancoblù per acciuffare i rivali in classifica, sperando al contempo in un passo falso del Cus Pisa col Montebianco.

In serie D femminile, girone C, la Jenco va a Casciavola per blindare il podio. Le viareggine scenderanno in campo oggi alle 18 al "Pala Pediatrica" di Cascina contro una squadra in netta crisi, reduce da sei ko di fila.