Il Vp Canniccia volta alto. Espugnata pure Scandicci

Festa grande in casa del Vp Canniccia che sabato ha centrato il primo successo pieno della stagione. Ancora un ko invece per l’Upc Delta Bevande. Nelle categorie regionali, doppia sconfitta per l’Oasi e primo sorriso dell’anno per la Jenco.

Serie B maschile. Nel girone F, l’Upc Delta Bevande si arrende in tre set alla capolista Toscanagarden inanellando il secondo ko di fila: 0-3 il punteggio finale (25-20, 25-14, 25-18). Classifica: Toscanagarden 9, Comcavi 9, Lupi Pontedera 9, Maxitalia 8, Invicta Grosseto 6, Ecosantagata 4, Lupi Santa Croce 3, Anguillara 3, Upc Delta Bevande 3, Foligno 3, Tomei Livorno 3, Prato 2, Sansepolcro 1, Orte 0.

Serie B2 femminile. Secondo successo ’corsaro’ di fila nel girone G per il Vp Canniccia, che dopo Marsciano espugna anche Scandicci. Partita mai in discussione, con le ragazze di coach Stefanini sempre ben salde al timone della gara: 0-3 (16-25, 20-25, 19-25) e tre punti pesanti messi in cascina. "La partita non è mai stata in discussione, ma c’è ancora tanto potenziale inespresso che con il tempo verrà fuori", sancisce coah Stefanini. Classifica: Interclays 9, Rinascita 7, Omac Active 7, Prato 7, Vp Canniccia 6, Calenzano 5, Arezzo 5, Marsciano 4, Magione 4, Wimore 3, Fossato 3, Fenice 2, Trestina 1, Scandicci 0.

Serie C. Nel girone C, parte con una sconfitta il cammino dell’Oasi, battuta nettamente in casa da Porcari. Solo nel secondo set le viareggine se la sono giocata ad armi pari: 0-3 (parziali 12-25, 25-27, 16-25) e domenica prossima c’è già la giornata di riposo per la formazione viareggina. Classifica: Casciavola 3, Porcari 3, Livorno 3, Cascina 3, Delfino Pesca 2, Robur Massa 1, Cecina 0, Follonica 0, Peccioli 0, Oasi 0, Donoratico 0.

Serie D. Dopo una battaglia durata cinque set, va alla Jenco il derby viareggino contro l’Oasi nel girone C. Partita al cardiopalma con una doppia rimonta incrociata, che vale il primo successo stagionale delle gialloblù: 2-3 (19-25, 25-14, 25-22, 23-25, 11-15). Classifica: Migliarino 8, Grosseto 7, Riotorto 7, Lupi Santa Croce 6, Tomei Livorno 6, Sei Rose 5, Calci 5, Capannoli 5, Oasi 5, Casciavola 4, Lunigiana 3, Jenco 2, Orsaro 1, Aglianese 0. DanMan