Il Vp Canniccia sfida la capolista. L’Upc prova a espugnare Prato

Sfide da cerchiare col bollino rosso in serie B per l’Upc Delta Bevande e il Vp Canniccia, attesi da due prove che potranno dire molto sul futuro che attende le compagini versiliesi. In serie C, invece, l’Oasi potrà leccarsi le ferite dopo la sconfitta interna con Porcari. In serie D, infine, sfida esterna per l’Oasi dopo la sconfitta nel derby, mentre una rigenerata Jenco accoglie Capannoli.

Serie B maschile. Reduce da due ko consecutivi, l’Upc Delta Bevande torna in campo oggi alle 18 (arbitri Landini-Verzoni) per la 4ª giornata del girone F al palasport ’Gramsci’ di Prato, che proprio una settimana fa ha trovato la prima vittoria (e i primi due punti) a Sansepolcro.

Serie B2 femminile. Col vento in poppa grazie alla splendida vittoria di Sansepolcro, il Vp Canniccia torna alla palestra comunale di Seravezza dove oggi alle 18 (dirigono Fibbi-Farnesi) l’Arbor Interclays di Reggio Emilia, prima della classe e ancora a punteggio pieno dopo le prime tre uscite. Una sfida dunque in cui le versiliesi di coach Stefanini saranno chiamate ad alzare il livello se vogliono dare continuità a risultati e continuare a muovere la classifica.

Serie C. Dopo la caduta casalinga all’esordio contro Porcari, l’Oasi in questa 2ª giornata non scenderà in campo, dovendo osservare il turno di riposo.

Serie D. Nel girone C del campionato femminile, il programma della 4ª giornata si apre con la trasferta dell’Oasi, impegnata alle 18 al ’PalaPediatrica’ di Cascina (arbitro Piro) contro il Casciavola per rimettersi subito in carreggiata dopo la caduta nel derby. Alle 21 toccherà alla Jenco, che attende Capannoli al Piaggia (dirige Ferri) per allungare la striscia utile avviata proprio nella stracittadina. Ancora una settimana invece per l’avvio del torneo maschile che vede ai nastri di partenza il Metodo Camaiore.