Il Viareggio prepara la festa Se vince domani sarà promozione

Campionati al rush finale nei dilettanti... e allora vediamo nel dettaglio che cosa attende le nostre squadre versiliesi in questa domenica di metà aprile dalla Serie D alla Seconda categoria (con le designazioni arbitrali).

Serie D. Nella 35ª giornata (16ª di ritorno nonché quartultima di regular season) del girone D tosco-emiliano-lombardo il Real Forte dei Marmi Querceta domani sarà sul campo del Lentigione (cui manca Cortesi per squalifica) per provare a fare altri 3 punti che gli consentirebbero di coltivare il sogno playoff... ma non sarà semplice contro una squadra che dopo annate sempre a podio ora è in lotta per evitare i playout. A Sorbolo dirigerà il fischietto rosa Anna Frazza di Schio, coadiuvata dagli assistenti di linea Camillo Amarante di Castellammare di Stabia e Nicola Monaco di Sala Consilina. Nel girone E tosco-umbro-laziale, dove invece siamo alla 31ª giornata (14ª di ritorno che pure qui coincide con la quartultima), il Seravezza Pozzi domani alle 15 riceve al “Buon Riposo“ la Flaminia Civita Castellana: arbitrerà Ibrahim Rashed di Imola, con guardalinee Davide Eliso di Castellammare di Stabia ed Orazio Nicodemo di Sapri.

Eccellenza. Siamo all’ultima giornata (30ª giornata totale e 15ª dopo il giro di boa) con il Camaiore che non gioca più per nulla e che, senza lo stirato bomber Geraci, chiude in casa al Comunale contro il Montespertoli cui basta un punto per salvarsi direttamente. Fischia Alessandro Angelo di Marsala, assistito da Francesco Dell’Agnello di Pontedera e da Lorenzo Santaera di Pisa. Sarà l’ultima di Polzella sulla panchina bluamaranto?

Promozione. Regular season terminata già da due settimane (col bel 6° posto del Pietrasanta e la brutta retrocessione del Capezzano... che stando alle voci potrebbe anche ripartire dalla Terza categoria anziché dalla Prima). Oggi in Versilia, alle 16 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ di Pietrasanta c’è la finale playoff del girone A Larcianese-Lunigiana Pontremolese.

Prima categoria. È il 29° turno (14° di ritorno e penultimo) col Viareggio che al Marco Polo Sports Center contro l’Atletico Lucca (arbitra Gianluca Noto di Pisa) può far festa Promozione. E ci sono Romagnano-Corsanico (Gabriele Giusti di Livorno), Forte dei Marmi-San Frediano (Gregorio Maria Manduzio di Livorno), SanGiuliano-Torrelaghese (Massimo Giolli di Empoli).

Seconda categoria. Pure qui 29ª giornata (14ª di ritorno e penultima) con il Lido di Camaiore di scena a Ricortola (dove dirige Federico Costantini di Livorno).