Il Viareggio ospita il San Giuliano e spera in un regalo da Marlia

Il Viareggio ospita il San Giuliano mentre il Romagnano sarà impegnato nel big match di giornata a Marlia contro i padroni di casa terzi in classifica che inseguono il duo di testa a cinque punti. In caso di buone notizie da Marlia si potrebbe verificare anche l’allungo decisivo ma prima ovviamente ci sarà da ottenere i tre punti con i pisani. Sulle corsie laterali fuori causa Gianluca Martinelli, Benedetti e i due Cinquini, ricaduta anche per Mattei, si punta sul tridente pesante Palazzolo-Martinelli con un Chicchiarelli. "Non sarà semplice, sbaglia chi guarda la classifica, questa è la classica gara da prendere con le molle, non bisogna cadere nell errore di sottovalutare l’avversario ma se vogliamo vincere non abbiamo scelta, siamo pronti", dice il tecnico Stefano Santini. Alle spalle della capolista, il Forte viaggia alla volta di Lammari dove troverà un clima sicuramente caldo visto che i locali sono ultimi ma ancora in corsa per salvarsi, gli squali non sono al completo, per un Maggi che rientra, non ci sarà la sempre valida alternativa Borzonasca e anche il fondamentale Lossi è in serio dubbio. "La dobbiamo vivere come una finale, sarà una battaglia accesissima", dice il tecnico Luca Cagnoni.

Trasferta delicata anche per il Corsanico che a Serricciolo è chiamato a fare punti per tenere lontano proprio i lucchesi del Lammari distanti un solo punto, reparto offensivo da inventare per le assenze di Simonini a cui si aggiunge pure il partner Ciocia. Il tecnico Stefano Maffei: "Ormai c’è poca scelta, ogni domenica bisogna dare il massimo e basta, vediamo di non vanificare i progressi delle ultime domeniche".

In seconda un Lido non ancora in salvo cerca di sfruttare il buon momento di forma psico fisica a Pontasserchio, ci si aspetta una gara molto tirata con i lucchesi quartultimi e distanti solo tre punti dai gialloblù che si giocano ancora una possibile salvezza diretta.