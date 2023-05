Il viareggino Bertolucci in Portogallo col Trissino Una final eight di altissimi livello

Si assegna in questo lungo weekend a Viana do Castelo in Portogallo, la Champions League di hockey 2023. A contrastare le sei formazioni di casa, in una final eight di altissimo livello, solo il Trissino del viareggino Alessandro Bertolucci, campione uscente, e il Barcellona che detiene il record di vittorie. Ieri si sono giocate Benfica-Porto e Barcellona-Barcelos. Oggi sono in programma Trissino-Oliveirense (18) e Sporting-Valongo (21). Sabato 6 alle 15 e 18 le semifinali e domenica 7 alle 15 la finale. Tutte le partite potranno essere seguite in diretta sulla web-tv di World Skate Europe.