Il Versilia mette nel mirino la finale playoff

Serie C1. Vince largo 7-2 il Versilia sul Verag Villaggio. Alle doppiette di Guadagnucci e Tintori, si aggiungono gli acuti di De Angeli, Galli e Gennai. “Successo importante - dice Matteo Paperini - perché ci permette di distaccare la quarta in classifica di ben 13 punti; ciò ci permette di sperare nella forbice di punteggio e quindi nell’accesso diretto alla finale playoff”.

Classifica: Boca Livorno 64; Torrita 61; Versilia 60; Verag Villaggio 47; Alberino 43; Monsummano 41; Ibs Le Crete 38; Firenze 35; La 10 Soccer 27; Five to Five 25; Poggibonsese 24; Deportivo Chiesanuova 22; San Lorenzo 21; Midland 16; Limite e Capraia 4.

Giovanili Versilia. Gli Esordienti superano l’Atletico Viareggio con i centri di Nacach 2, Selis 2, Bruscoli 2 e Rosi, i Primi Calci trionfano al Torneo di Prato.

Serie C2. Il Futsal Viareggio supera 5-3 il Giovani Granata Monsummano. Doppiette per Laras e Belli e singolo di Amadei. “Non era semplice a causa dei tanti infortuni - sottolinea Dario Fabbri -. Tre punti necessari per la nostra corsa al quinto posto. Per il prossimo scontri diretto speriamo di recuperare qualcuno”. Il Massarosa C5 fa 2-2 contro la Toringhese e recrimina, a segno Tonelli e Polloni. “Non abbiamo saputo gestire la partita”, commenta Fortini.

Classifica: Cus Pisa e Futsal Massa Mad Project 59; San Macario Oltreserchio 58; Tau Futsal 57; SecurJob Fc 39; Futsal Viareggio 37; Polisportiva Quattrosquadre Futsal 34; Massa C5 33; Montalbano Cecina 26; Massarosa C5 25; Md United-Margine Coperta e Atletico Viareggio 24; Scintilla 1945 21 Toringhese 7; Giovani Granata 4.

Femminile. L’Atletico Viareggio passa sul Follonica Gavorrano 5-2 con i sigilli di Lagreca 2, Carabba, Barsocchi e Marcucci.

“Veramente una bella vittoria - commenta Guido Colonna -. Adesso manca l’ultimo sforzo per guadagnare i playoff”.

Classifica: Firenze C5 37; Polisportiva 2M 31; Atletico Viareggio 29; Follonica Gavorrano 16; Dinamo Florenza e Worange Pistoia 14; Massese 6; Olimpiacolle 4.

Sergio Iacopetti