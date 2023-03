Il Versilia fa cinquina Atletico, super rimonta

Serie C1. Il Versilia passa 5-1 sul parquet dell’Alberino. A segno Gennai, Agostini, Tintori, Guadagnucci e De Angeli. “Una vittoria importante che ci permette di allungare sulla quarta in classifica” commenta Matteo Paperini.

Classifica: Boca Livorno 67; Futsal Torrita 65; Versilia 63; Verag Villaggio 47; Monsummano 44; Alberino 43; Firenze e Ibs Le Crete 38; La 10 Soccer 27; Five to Five e Deportivo Chiesanuova 25; Unione Poggibonsese 24; San Lorenzo 22; Midland Global Sport 17; Limite e Capraia 4. Giovanili. Gli Esordienti vincono 4-1 contro l’Oltreserchio San Macario (Nakach 2, Bruscoli e Massaglia) mentre i Giovanissimi perdono 3-0 a Prato.

Serie C2. Il Massarosa perde 4-3 contro lo Scintilla 1945. Perde anche L’Atletico Viareggio 6-5, contro il capolista Futsal Massa Mad Project comunque al termine di una partita gagliarda. Balzano 2, Della Casa, Seck e Manfredini a segno. “Nel primo tempo - analizza Sonny Manfredini - abbiamo sofferto, ma nella ripresa li abbiamo messi sotto per larghi tratti della partita. Siamo comunque soddisfatti”.

Classifica: Futsal Massa Mad Project e Cus Pisa 62; San Macario Oltreserchio 61; Tau Futsal 60; SecurJob 39; Futsal Viareggio 37; Massa 35; Polisportiva Quattrosquadre 34; Md United-Margine Coperta 27; Montalbano Cecina 26; Massarosa 25; Scintilla 1945 e Atletico Viareggio 24; Toringhese 7; Giovani Granata 4.

Femminile. L’Atletico Viareggio va sotto 2-4 contro la Dinamo Florentia, ma con una grande ripresa ribalta tutto ed alla fine si impone 6-4. Doppio Lagreca e singoli di Carabba, Sandroni, Maggiani e Barsocchi. Adesso la mente corre al playoff, del 14 aprile prossimo al PalaBarsacchi, contro la Polisportiva 2M. Chi vince si giocherà la finalissima contro Firenze. “Ci giocheremo con tanta voglia le nostre carte” assicura Guido Colonna.

Classifica: Firenze 38; Atletico Viareggio e Polisportiva 2M 32; Follonica Gavorrano e Worange Pistoia 17; Dinamo Florentia 14; Massese 6; Olimpiacolle 5.

Sergio Iacopetti