Il Vela vuole chiudere in bellezza Ma la retrocessione è già scritta

Il campionato di serie D di basket si avvia alla fine e per il Vela è un triste avvicinamento con il suo terzultimo posto non più rimediabile che, salvo ripescaggi vari, significa retrocessione. Come dire tanta tristezza ma non certo rassegnazione visto che i ragazzi di Nicola Bonuccelli, dopo la splendida e netta vittoria contro Valbisenzio nell’ultima giornata, hanno un’incredibile voglia di confermarsi stasera davanti al Donoratico squadra che, dopo qualche incertezza iniziale, si trova ora intorno alla metà classifica con 24 punti ormai abbondantemente salva ma ancora vogliosa di terminare in crescendo la sua stagione. Da parte sua il Vela non si sente affatto battuto in anticipo e, come abbiamo detto, scenderà in campo con l’assoluta volontà di aggiungere un successo al suo purtroppo poco invidiabile cammino.

Il pubblico, che nonostante tutto non ha mai smesso di seguirlo ed incoraggiarlo, ci crede fermamente e sarà ancora presente con tutto il suo calore nella quasi certezza di un successo, pur al momento inutile, ma sempre una bella soddisfazione. L’appuntamento è per le 20 (si avete letto bene) al palasport di Camaiore con il Vela al completo con tutti suoi effettivi a disposizione pronta a lottare per poter lasciare così un buon ricordo in questa sua penultima casalinga della, ahimè poco felice, stagione 22-23.

e.d.s.