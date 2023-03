Il Vela travolto dal Castelfranco Una serata al buio per Taylor & c.

Vela Viareggio 61

Castelfranco Frogs 84

Vela Viareggio: Albizzi 14, Ghiselli 6, Bartelloni R., Taylor 19, Romani 2, Bo 12, Lopes Siera, Bartelloni P., Biagiotti 4, Simonelli 4. All. Bonuccelli N.

Castelfranco Frogs: Casini 5, Gorini 6, Vallini 6, Toni 2, Maltese 4, Bellucci 11, Gasperini 3, Ribechini, Giuncato 9, Barbetta 15, Arrabito 23. All. Pardini.

Arbitri: Cartocci di Sesto Fiorentino e Favilli di Cecina.

Note. Parziali: 15-24; 35-47; 48-65; 61-84. Tiri liberi Viareggio: 914; Castelfranco: 2126.

CAMAIORE

Contro Castelfranco per il Vela e tornato il buio. Una netta ed inaspettata sconfitta casalinga che al momento cancella ogni entusiasmo creatosi dopo il miglioramento e le belle vittorie contro validissimi avversari. Ed a proposito di avversari, la prima cosa da far presente è che l’insuccesso viareggino è prevalentemente da attribuirsi all’eccezionale prestazione degli ospiti che non hanno sbagliato nulla. I ragazzi di Bonuccelli hanno fatto del loro meglio ma non c’è stato proprio niente da fare fin dal primo minuto. Il Castelfranco ha cominciato subito a farsi avanti con bellissime realizzazioni ed a condurre ininterrottamente fino al termine. Taylor e compagni non hanno demeritato più di tanto riuscendo a mantenere lo svantaggio in termini ragionevoli fin poco oltre la metà della terza frazione con un più che recuperabile 46- 51. Ma proprio da quel momento si è avuto un crollo del Vela che da lì in poi ha dovuto solo subire rendendo la partita quasi monotona con l’assoluto predominio degli avversari. Da segnalare i tre in doppia cifra (Albizzi Taylor e Bo) del Vela ma niente di paragonabile ai 23 di Arrabito ed agli altri del Castelfranco i quali, chi più chi meno, sono andati tutti quanti a segno. E mercoledì è di nuovo campionato con l’infrasettimanale a Pontedera contro Bellaria.

e.d.s.