Il Vela spazzato via a Calcinaia. Restano deboli le speranze di salvezza

CAPONI CALCINAIA

90

VELAVIAREGGIO

64

CAPONI CALCINAIA: Picariello 10, Dal Canto F. 4, Dal Canto A., Nufrio 17, Foschi 33, Coscetti 3, Napoli 4, Giari 2, Cei, Bartalucci 11, Nelli 6, Pacchini. All. Ieardi.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 9, Ghiselli 3, Taylor 31, Bo 6, Lopes Siera 2, Romani 2, Altilio 3, Simonelli 1, Biagiotti 7. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Rosselli di Piombino e Collina di Montemurlo.

Note: parziali 20-13; 40-29; 61-53; 90-64.

CALCINAIA – Come era facile aspettarsi, per il Vela ancora una volta è andata male. Giuste previsioni dato il valore degli avversari, facilitati tra l’altro dal giocare tra le proprie mura. Per Calcinaia una partita vinta in partenza anche se l’inizio dei viareggini non è stato affatto male. Punto a punto per i primi otto minuti fino alle tre triple consecutive dei padroni di casa che da lì in poi prendono decisamente il via. Venti a tredici al termine del primo quarto e progressivo aumento del gioco e del vantaggio dei locali che nel secondo rimangono padroni della situazione (40-29 al riposo), con qualche incertezza nel terzo per i quattro falli commessi uno dietro l’altro appena tornati in campo. Insomma, dopo trenta minuti il vantaggio di Calcinaia resta di soli otto punti (61-53) grazie alla forte determinazione dei ragazzi di Bonuccelli sempre impegnati a dare il massimo delle loro possibilità. Il crollo avviene negli ultimi dieci minuti quando stanchezza e delusione cominciano a pesare sui viareggini che mollano di brutto e si lasciano distanziare fino ad uno svantaggio finale (90-64) che li castiga fin troppo rispetto a come si sono comportati. Sempre più flebili le speranze di una salvezza ormai quasi impossibile con l’unica soddisfazione della grande prova di Taylor che ha messo a segno la bellezza di 31 punti. A qualcosa bisogna pur aggrapparsi...

e.d.s.