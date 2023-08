Il Vela ripescato in D

Il Vela disputerà ancora la serie D nel prossimo campionato di basket. Il ripescaggio della squadra viareggina, che si merita ampiamente di restare in questa categoria, è stato ufficializzato e a questo punto non resta che pensare ad affrontarlo con meno paure e più successi della scorsa stagione. Il presidente Alfredo Bonuccelli sta già lavorando per questo ma al momento nessuna novità. Del resto i ragazzi a disposizione non si sono comportati male nonostante la retrocessione; hanno solo pagato le conseguenze della loro inesperienza per la quale non sono bastati gli apporti dei più esperti Ghiselli, Taylor e Bo, sempre una spanna superiori ma non sufficienti a colmare l’inevitabile handicap dei più giovani. Giovani che, ovviamente, si meritano tutti la conferma per la prossima stagione anche se non guasterebbe l’arrivo di qualcuno, magari un lungo. Al momento niente di nuovo su probabili arrivi ma è chiaro che il presidente sta già sondando il mercato per portare nel Vela qualche nuovo giocatore. Semmai, come sempre, occorrerà fare i conti per capire se la società sarà in grado economicamente di permetterselo.

e.d.s.