Il Vela rincorre la salvezza Sfida cruciale col Castelfranco

E’ l’ottava di ritorno ed il Vela torna tra le sue mura dove sarà impegnata contro il Castelfranco Frogs, in un incontro assolutamente da vincere per continuare seriamente a lottare per l’ancora possibile salvezza. L’avversario (medio bassa classifica con 16 punti) è da considerarsi abbordabile da questo Vela ultima maniera ma resta l’inevitabile, consueta incertezza di sempre. Ad aiutare quel certo ottimismo che traspare nell’ambiente è anche il fatto che la formazione viareggina sarà di nuovo al completo con il ritorno di Taylor che ha scontato le due giornate di squalifica e degli altri (Altilio, Albizzi e Biagiotti) che per vari motivi, incluso quelli di salute, avevano dovuto dare forfait sabato scorso a S. Vincenzo. Insomma, le aspettative sembrerebbero buone ricordando che nella prova in terra livornese la formazione viareggina, pur rimaneggiata, si è ben comportata rasentando addirittura una vittoria che avrebbe avuto del miracoloso. Di certo domani sarà un partita combattuta e piacevole, da non perdere per i vari appassionati. E proprio per questo occorre far bene attenzione a quando sarà giocata.

Infatti l’incontro non è in programma come al solito di sabato bensì domani, domenica, alle 18 naturalmente sempre al palasport di Camaiore. Tutti avvisati quindi e tutti attesi numerosi sugli spalti a tifare Vela. La squadra ha più che mai bisogno di incoraggiamento dal suo pubblico che non per niente, viene dovunque chiamato il sesto giocatore in campo.

