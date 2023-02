Il Vela perde contro la terza Ma conferma i suoi progressi

valdicornia basket

77

vela Viareggio

68

VALDICORNIA BASKET: Agostini 8, Bartoli 3, Donati 7, Cacciottolo 2, Fratto 10, Donati, Battaglini, Quagli, Pistolesi 2, Pagni 12, Franceschini 13, Liberati 20. All. Blanco.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 4, Ghiselli 18, Taylor 18, Romani 2, Lopes Siera 6, Bo 10, Biagiotti 7, Giannini, Altilio 3. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Rosselli di Piombino e Orsini di Pisa.

Note: Parziali: 20-16; 45-32; 56-50; 77-68.

VENTURINA – Sembrava troppo bello, per il Vela, continuare la serie di vittorie anche giocando in casa della terza in classifica. Bello ma molto difficile. E così dopo quasi un mese da sogno è arrivata la sconfitta che però ha confermato l’attuale valore della formazione viareggina. In Valdicornia lo ha dimostrato ampiamente, pur subendo la netta superiorità avversaria ma senza mai lasciare senza speranze chi l’aveva seguita fino a Venturina. La partenza del Vela è stata fulminante con un Ghiselli astrale (11 punti nei primi 3 minuti di gioco) e con l’avversario colto di sorpresa da un inizio così travolgente degli ospiti. Avversario che però si riprende subito, recupera e termina il primo quarto avanti, e che si scatena nel secondo che risulterà per il Vela il peggiore di tutta la partita. Al riposo infatti il tabellone segna 45-32. Gli uomini di Bonuccelli al ritorno in campo dopo il riposo, in breve riducono lo svantaggio a meno 6, per arrivare poi nell’ultima frazione (a 2, 45 dalla fine) sul 58-57 e riaccendere così la possibilità di farcela. Ma non sarà così. Il finale, grazie anche ad un arbitraggio ormai in pieno caos, è tutto a favore del Valdicornia che,meritatamente o meno, conquista la vittoria.

e.d.s.