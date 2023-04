Il Vela ospita il Valbisenzio Speranze ridotte al lumicino

Stasera al palasport di Camaiore ultima partita prima della sosta pasquale e quartultima di campionato per un Vela messo davvero male. Alle ventuno (state bene attenti all’orario) la formazione viareggina scenderà in campo per affrontare il Cmv Valbisenzio, squadra di bassa classifica, avanti di una sola posizione ma con ben otto punti in più. Quanti bastano per far notare che, un’eventuale vittoria, al Vela servirebbe materialmente ben poco se non a migliorare un po’ l’ambiente dove ormai il pessimismo la fa da padrone. In ogni caso Taylor e compagni non intendono assolutamente mollare nella speranza di un eventuale ripescaggio in cui è giusto sempre contare. Insomma, sarà una partita giocata all’ultimo respiro e di certo con il punteggio indeciso fino allo scadere dei quaranta minuti per cui non dovrebbe essere un incontro in cui annoiarsi. Ed è proprio questo che gli appassionati viareggini si aspettano, certi che i ragazzi di Bonuccelli faranno di tutto per rendere la partita emozionante e possibilmente vincere con uno scarto maggiore di quei sei punti che all’andata a Vaiano dovettero cedere alla formazione di casa. Preparazione leggermente più impegnativa del solito per loro visto che l’appuntamento di stasera, con gli effettivi tutti presenti, è da considerarsi una vera e propria ultima spiaggia. Come dire che vincendo resterebbe una piccolissima speranza di salvezza mentre una sconfitta sarebbe la conclusione anticipata di un campionato iniziato male e finito peggio.

e.d.s.