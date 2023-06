Il Varignano ai quarti Un 3-0 senz’appello

Dopo la Per Ale anche il Varignano, campione in carica, supera l’ostacolo dei quarti di finale e centra la semifinale, del Torneo dei Quartieri Per Non Dimenticare. Con un 3-0 contro l’Impresa Edile Taddei ha dimostrato le qualità della squadra di Massimiliano Crivello.

Partita veloce, che ha divertito il numeroso pubblico presente al Martini al Campo d’Aviazione. La prima azione degna di nota è dell’Impresa Edile Taddei con Marinari che da buona posizione spara alto, al 5’. Pronta risposta del Varignano, con Petrucci che vede il suo tiro lambire il palo sinistro della porta avversaria. Da lì in poi è soprattutto il Varignano a rendersi pericoloso. Prima Ksioua spreca da ottima posizione, poi Petrucci colpisce la traversa. Bertolucci prova dal limite, ma Navarra respinge. La rete arriva, su rigore, quando Kisoua viene atterrato in area. È il 25’ e Coppola non perdona. L’ultimo sussulto è dell’Impresa Edile Taddei con Del Carlo che non va, dalla distanza, troppo lontano dal montante.

Anche ad inizio ripresa sono i ragazzi di Alfredo Trinchese a provarci per primi, ma Bellini spreca. Da lì in poi è monologo Varignano. Navarra respinge i tentativi di Ksioua e Del Carlo, ma deve capitolare, al 67’, quando Pugliese dalla fascia sinistra vede smarcato Belluomi che non ha difficoltà a metter dentro. Nel finale Pugliese chiude i giochi, con un imparabile tiro dal limite. “Primo tempo equilibrato - analizza Crivello -, ma nella ripresa abbiamo avuto una marcia in più”. “Loro si sono dimostrati onestamente più forti - riconosce Trinchese -, ma le prime occasioni, in ambo I tempi, le abbiamo create noi. I ragazzi hanno lottato sempre”.

VARIGNANO: Maffucci, Biagini, Carmazzi, Discetti D. (Vecchione), Coppola (Benassi), Ksioua (Benassi), Bertolucci (Belluomini), Del Carlo M. (Pugliese), Petrucci (Vecchione), Rossi D. (Rossi G.), Del Carlo A. (Saetta).

IMPRESA EDILE TADDEI: Navarra, Bellini, Caneschi, Del Carlo M. Giannini, Russo Lu. (Del Corto), Lunardi, Marinari, Maguina, Lucarini, Dolci (Ragazzo).

Sergio Iacopetti