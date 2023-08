Il "Valenti" entra nel vivo

VIAREGGIO

Ben 11 partite disputate e big che iniziano, via via, a scendere in campo. Il “Torneo dei Tornei“, come lo ama chiamare il suo mentore Stefano Santini, entra nel vivo ed il livello di spettacolo aumenta, e con esso anche il numero degli spettatori presenti al Beach Stadium Matteo Valenti.

Nella categoria Open, i titolati del Brambilla’s Gladiators superano ai rigori, dopo un bellissimo 3-3 l’Hotel Bellariviera (Maiorana, Barsotti, PaciniMori 2, Ceciarini). Classifica: Fc Dado Palestra Metropolis 3; Brambilla’s Gladiators 2; Hotel Bellariviera 1; Marina 75 0.

Nell’altro girone La Ghenga supera 3-1 Il Sorriso di Elisa (Pugliese 2, GhilarducciBertelli). Classifica: Clinica Bobq e La Ghenga 3; Il Sorriso di Elisa e Pts Keeper Academy 0. Nella Under 18 NL Impianti batte 6-3 Kings Beach Soccer (Landucci 2, Remedi, Moretti, Santini, PellegriniPardini, Allegretti, Rossi). Classifica: NL Impianti 3; Sos Cafoni Staff Bad, Stella del Mare e Kings Beach Soccer 0.

Nella Under 16 il Cpr Viareggio liquida 6-1 Cabeza Loca (Checchi 3, Giuntoli, Di Luca, GhilarducciFederigi), Cabeza Loca che perde anche 7-2 contro il Leicester (Verona, LambertiLari 3, Priami 2, Roni, Barsotti). Classifica: Cpr Viareggio 6; Leicester 3; Cabeza Loca 0.

Nell’altro girone l’Immobiliare Élite batte 6-1 la Torrellaghese (Alan Orlandi 3, Andrea Orlandi 2, ToniniLombardi). Poi fra Ok Metal e Immobiliare Élite è 3-3 (Barsottelli 2, AmatoRomano, Orlandi, Divaccaro). Classifica: Immobiliare Élite 5; OK Metal 4; Torrelaghese 0.

Nella Under 14 dilaga 5-0 il Bagno Oceano sul Bagno Dori (Pellegrini 3, Simonetti, Barsotti) mentre lo Scarnesal batte 4-1 la Pizzeria Newport (Malfatti 2, Silverini, MencariniCutulo). Classifica: Bagno Oceano 6; Scarsenal 3; Pizzeria Newport e Bagno Dori 0.

Nell’altro girone il Centro Oculistico San Paolino batte 7-1 il Boca Junior (Lippi 4, Giannecchini, LombardiSaviozzi), poi perde 2-4 contro L’Orto Flora Versiliese (Lombardi, LippiPardini 2, Paoli, Paci). Classifica: Centro Oculistico San Paolino e L’Orto Flora Versilise 3; Boca Junior 0.

Sergio Iacopetti