Il Trissino si scatena nel finale Il Cgc resiste per più di un tempo

VIAREGGIO – Un buon Cgc Viareggio resiste per oltre mezz’ora effettiva di gioco al Trissino che, chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo, allunga nella seconda parte della ripresa fino al 9–2 finale. Un’assenza per parte: Biancucci deve fare a meno dell’influenzato Raffaelli; Bertolucci è ancora privo di Davide Gavioli che, operato per la frattura al perone, dovrebbe rientrare nei play off. Vicentini con Bovo (classe 2000) fra i pali al posto di Zampoli, mentre interessante il duello a distanza fra i fratelli Ipinazar, Francisco (Trissino) e Patricio (Cgc). Attaccano a folate i campioni d’Italia, ma la difesa viareggina, con un Gomez super, neutralizza le conclusioni dal limite di Malagoli (1’) e Pinto (2’) e di Joan Galbas (4’ in area). Al 5’ Gomez para il tiro diretto di Giulio Cocco (espulso D’Anna) e, passata indenne l’inferiorità numerica, Moyano prima impegna Bovo e poi (10’) colpisce il palo. All’11’ cartellino blu per Patricio Ipinazar, Cocco mette fuori il tiro diretto e in superiorità numerica c’è il palo di Mendez che impegna poi Gomez al 13’ e 18’. Al 20’ ci vuole una prodezza di Pinto in area per dare il vantaggio agli ospiti che rischiano di subire il pareggio 2’ dopo, quando Bovo para il tiro di Moyano. L’inizio di ripresa vede i bianconeri ribaltare il punteggio grazie a D’Anna e Moyano nei primi 3’: prima il capitano pareggia dopo che Bovo aveva parato un tiro diretto di Ipinazar e, subito dopo, Moyano sfrutta un contropiede. I bianconeri potrebbero anche calare il tris, ma Bovo para un rigore a Moyano che, dopo il pareggio di Galbas, colpisce anche il palo. E’ l’ultimo acuto della squadra di casa che poi viene impietosamente messa sotto dai campioni d’Italia in rete con Mendez (15’ e 16’), Pinto (18’), Cocco (19’), Pinto e Malagoli (21’) e ancora Cocco (22’). Da segnalare l’uscita di Gomez, sostituito da Torre, al 19’ del secondo tempo per infortunio. Per il Cgc, il cui destino è da tempo affidato ai play out, un passivo oggettivamente eccessivo.

G.A.