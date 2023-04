Il Trissino è il superfavorito Bertolucci chiude da dominatore

Come un anno fa il Trissino di Alessandro Bertolucci ha dominato la regular season di serie A1, chiudendo al primo posto con 14 punti di vantaggio sul Lodi di Pierluigi Bresciani. I vicentini, che hanno sfiorato il record di punti conquistati (65, contro i 66 del Forte dei Marmi 2015), sono i grandi favoriti per confermare il titolo vinto un anno fa contro i lombardi, anche se i play off in passato hanno riservato sorprese.

I numeri del Trissino sono impressionanti: 21 vittorie 2 pareggi e 3 sconfitte con 172 reti fatte (miglior attacco; secondo il Grosseto, +110) e 72 subite (seconda difesa insieme a Gds Forte e Follonica, dietro al Lodi -63), differenza reti di 100 (la seconda, del Forte, è di 28). Trissinesi anche i primi due realizzatori, Giulio Cocco capocannoniere con 45 reti e Mendez (41). Seguono Tamborindegui (Monza) 32, Davide Banini (Follonica) 30, Saavedra (Grosseto) 28, Malagoli (Trissino) 27.

Alle spalle della capolista, come un anno fa (anche se il distacco è salito da 10 a 14 punti), c’è il Lodi che anche stavolta ha fatto molto meglio di quanto fosse stato previsto. I giallorossi lombardi hanno staccato di 3 lunghezze un Gds Forte che nelle ultime giornate ha trovato quella continuità che precedentemente aveva avuto solo in Champions League. Con questo piazzamento la squadra di De Gerone, quarta un anno fa, eviterebbe in semifinale il Trissino. I piazzamenti per la zona play off si sono definiti solo nell’ultima giornata confermando il grande equilibrio esistente alle spalle delle prime due.

In coda la permanenza in serie A1 se la giocheranno Sandrigo, Cgc, Montebello e Montecchio in play out mai così incerti visti i distacchi minimi. Dopo i preliminari, mercoledì 26 aprile prenderanno il via i play off scudetto veri e propri che, al ritmo due due turni settimanali (mercoledì e sabato) si concluderanno, nel caso la finale arrivi a gara cinque, sabato 5 giugno. I play out, che si giocheranno con cadenza settimanale, inizieranno invece sabato 22 e termineranno il 27 maggio.

G.A.