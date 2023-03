Il Trissino chiude in anticipo E si aggiudica la regular season

VERSILIA

Per il secondo anno consecutivo il Trissino di Alessandro Bertolucci, che voci sempre più insistenti danno la prossima stagione sulla panchina del Forte dei Marmi, vince con largo anticipo la regular season della serie A1 di hockey garantendosi così il cammino sulla carta più agevole per i play off che inizieranno a fine aprile. I vicentini, che sono vicini alla qualificazione alla final eight di Champions League e che nel prossimo fine settimana avranno la possibilità di giocarsi in casa la final four di coppa Italia (semifinale contro il Bassano) sono e con pieno merito la grande dominatrice anche in questa stagione dopo l’accoppiata scudetto-Euroleague del 2022. Un dominio che, almeno in Italia, è tale anche grazie ad avversarie che non riescono a dare continuità ai propri risultati, a parte un Lodi assolutamente al di sopra delle attese, secondo ma con ben con 8 punti di ritardo. I vicentini vantano un’astronomica differenza reti di +82 (la seconda, del Lodi è +20) e un attacco micidiale (+146, secondo il Grosseto a +98). Di questa squadra Giulio Cocco è l’emblema: capocannoniere con 36 reti e uomo-assist, davanti al compagno Mendez (35). Quarto, dietro Tamborindegui (Monza) a 28 e insieme e Saavedra (Grosseto) a 24, è Malagoli. I tre migliori realizzatori trissinesi hanno messo insieme 95 reti, più di quasi tutte le altre squadre di A1. Per quanto riguarda le formazioni locali, entrambe vittoriose nell’ultimo turno, il Gds Impianti Forte dei Marmi ha agganciato al quinto posto con 39 punti il Grosseto e il Cgc, è dodicesimo con 18, 6 in più del Montecchio e 7 del Montebello. In serie A2 c’è grande equilibrio in entrambi i gironi. Nel gruppo A guida il Modena con 23 punti, inseguito da due squadre con allenatori argentini, il Breganze di Perea (21) e il Novara di Aguero (19). Nel gruppo B Giovinazzo (26) e Castiglione (25) hanno staccato le altre, guidate dalle versiliesi Pumas Farmaè e Sgs Servizi Forte dei Marmi a 18. Fra i marcatori, comandano quelli del gruppo B: dietro a Buralli (Castiglione) a 25, ci sono gli argentini: Mura (Giovinazzo) a 21 e Piozzini (Matera, dove è rientrato in panchina Valerio Antezza) a 19.

G.A.