Il tricolore di Ceccarelli è “made in Pietrasanta“

È un grido di gioia che da Firenze ha attraversato la Toscana per poi esplodere sotto le Apuane e rimbombare a Pietrasanta. Dietro l’impresa di Samuele Ceccarelli, l’atleta massese che ad Ancona si è aggiudicato gli assoluti indoor di altletica leggera nei 60 metri sconfiggendo “sua maestà” Marcell Jacobs, c’è anche tanta Versilia. Non solo per il fatto che il 23enne, tesserato per la Firenze Atletica Marathon, dal febbraio 2020 ha eletto il campo d’atletica “Falcone e Borsellino” di Marina di Pietrasanta come sede fissa di allenamento, ma anche perché dietro i suoi risultati c’è il tecnico versiliese Marco Del Medico (nella foto con Ceccarelli), che da tempo ha preso casa a Strettoia.

"È una fortuna poter contare su un impianto del genere – dice Del Medico – anche perché dopo i recenti lavori di riqualificazione eseguiti dal Comune è ancor più confortevole e sicuro. Abbiamo trovato sempre grande supporto da parte dell’Atletica Pietrasanta Versilia, nonché da Nicola Vizzoni e ogni singola persona che gestisce la struttura. Grazie a loro e a tutti coloro che, ogni volta, ci hanno messo a disposizione i luoghi e le attrezzature di cui avevamo bisogno: dalla tribuna coperta, preziosa per non interrompere gli allenamenti in caso di pioggia, alla nuova pista che ha veramente pochi eguali, in Italia e non solo". Smaltita la meritata festa per il tricolore, da oggi a venerdì Ceccarelli sarà di nuovo in pista a Marina per preparare la trasferta di Istanbul in vista degli europei indoor del 4 marzo. "Spero che il grande risultato di Samuele – conclude Del Medico – e la disponibilità di un campo di allenamento di prim’ordine come il ’Falcone e Borsellino’ avvicinino sempre più ragazzi all’atletica. Saremmo felicissimi, anche in questi giorni, di accogliere al campo giovani e giovanissimi per dare loro l’opportunità di assistere alle nostre sedute di allenamento".

Inevitabile il plauso della giunta per bocca del sindaco Alberto Giovannetti e dell’assessore allo sport Andrea Cosci: "Siamo felici e orgogliosi che il nostro impianto abbia permesso a Samuele di prepararsi al meglio e, perché no, portargli fortuna. La rigenerazione della struttura ha l’obiettivo di avere una sede all’avanguardia che ospiti gli allenamenti degli atleti e grandi eventi come la finale A ’bronzo’ degli assoluti su pista in agenda a giugno". Fino ai complimenti del governatore della Toscana Eugenio Giani: "L’oro di Samuele ha dell’incredibile: è riuscito a sconfiggere nientemeno che Jacobs, campione del mondo in carica. Il ringraziamento e l’augurio di portare sempre più in alto il nome della Toscana".