Il terzo posto finale dà fiducia al Forte dei Marmi: tutto può ancora succedere

Grazie al successo in crescendo (8-3) sul Montecchio, il Gds Impianti Forte dei Marmi conquista un buon terzo posto al termine di una regular season che l’aveva anche visto occupare posizioni più arretrate. La squadra di Mirco De Gerone, con un rendimento più regolare negli ultimi mesi, si propone, visto il suo notevole potenziale, come possibile protagonista degli imminenti play off. Il direttore generale Antonio Agostini commenta la gara intera con il Montecchio: "Al di là dei pronostici e vista anche com’era andata all’andata, era una partita che poteva riservare delle insidie sia perchè veniva dopo la gara di Champions contro il Barcellona, sia per l’inedita collocazione pomeridiana. Nel primo tempo infatti abbiamo un po’ subìto l’atteggiamento dei nostri avversari, ma alla lunga i valori sono venuti fuori e con essi la vittoria. Chiudiamo al terzo posto che ci consentirà nei quarti di giocare l’eventuale bella in casa. Con l’equilibrio che c’è stato dietro al Trissino bastavano due vittorie o due sconfitte per modificare la posizione. Noi speravamo nel secondo, ma per come si sono messe le cose e, soprattutto, per come la squadra ha reagito nell’ultima parte della stagione possiamo considerarci abbastanza soddisfatti. Chiaramente il nostro campionato inizia adesso". Nei quarti di finale si riproporrà la sfida con il Follonica, andata al Capannino mercoledì 26, ritorno e eventuale bella al Palaforte il 29 aprile e il 3 maggio. Come detto, per il Gds Forte la regular season termina con il terzo posto, dietro Trissino (65) e Lodi (51) con 48 punti frutto di 16 vittorie e 10 sconfitte; 100 le reti segnate (terzo attacco dietro Lodi e Grosseto) e 72 quelle subite (seconda difesa insieme a Trissino e Follonica, dietro il Lodi). Marcatori: Torner 24; Ambrosio 22; Gil 14; Rossi 11; Gual 10; Cinquini e Illuzzi 6; Borgo 4; Lombardi 3.

G.A.