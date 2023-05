Il sogno diventa storia Pietrasanta conquista la B

PIETRASANTA

Al primo appuntamento con la storia il Versilia Pietrasanta e Canniccia Volley conquista l’epica promozione in Serie B, e per la prima volta dalla sua fondazione rappresenterà i colori dei suoi comuni nel campionato nazionale. Non poteva esserci epilogo migliore per una stagione perfetta per la squadra versiliese, che ieri sera difronte ad un pubblico di oltre 400 persone piega fuori casa il Blu Volley Quarrata, dopo quasi 3 ore di gioco ed un match lottato fino al tie-break. Incessante anche il tifo dal divano, con oltre mille spettatori collegati per un ultimo ballo tra due squadra di categoria superiore.

A Quarrata va in scena la partita più spettacolare, umanamente devastante, qualitativamente sublime, cardiologicamente pericolosa della stagione. Il Versilia Pietrasanta e Canniccia Volley gioca sul campo del Blu Volley, una squadra incredibilmente tosta, saettante in difesa e solida in ogni fondamentale (compagine che sicuramente già meriterebbe il salto di categoria) una partita epica, odissiaca, piena di alti e bassi, domini e black out. I primi due set infatti sono un totale dominio biancazzurro, vinti 1925 e 1525, mentre il terzo ed il quarto sono quasi una condanna. Convinte di avercela fatta le atlete di coach Stefanini nel terzo parziale si fanno soffiare all’ultimo la vittoria 2523, un preludio della disfatta che sarebbe stato il penultimo set. Qui il V.P. va proprio in palla, sbaglia, non chiude colpi e solamente dopo alcuni cambi riesce a raggiungere un 2521 che comunque già favoriva le padroni di casa per l’ultimo set.

Sul baratro della fine dunque, del tie-break, sotto di 4 punti 9-5, le biancazzure sprigionano un’energia indescrivibile, rimontando e chiudendo una cavalcata che sembrava persa con una carica esplosiva: recupero, sorpasso, schianto per 15-10 con un turno devastante al servizio. Dalle ceneri del quarto set si risveglia, negli ultimissimi punti, la fiamma della corrazzata biancazzura, i cui ultimi colpi valgono la storica promozione in Serie B. L’ultimo punto di Nicolini, un muro sublime che fa esplodere il palazzetto. "La gioia è grande, un traguardo storico per una realtà come la nostra – commenta Vanessa Greco, presidente della Pallavolo Versilia – penso e spero che sia motivo di orgoglio anche per i comuni che portiamo cuciti sul petto. Un successo ottenuto grazie a tutti quello che ci hanno sostenuto, in ogni modo, un successo di una rosa di giocatrici eccezionali, specchio della nostra società, con tanto cuore da mettere in campo. Devo dunque ringraziare il nostro staff encomiabile: il primo allenatore Enrico Stefanini ed il secondo allenatore Matteo Gianfranceschi, che hanno saputo guidare questo gruppo attraverso un anno difficile ma pieno di soddisfazioni, il preparatore atletico Giuseppe Cantoni ed il direttore sportivo Simone Giannini".

"È stata una partita fantastica dalle emozioni travolgenti – commenta coach Stefanini – le mie ragazze hanno fatto un partitone e sono felicissimo di poterle allenare". Il roster campione di ieri sera: palleggiatrici Luisa Rolla e Silvia Vizzoni; attaccanti Veronica Lamperi, Arianna Poli, Denisa Marku, Diletta Lossi, Martina Gorgoglione, Susanna Calevro, Cecilia Batori; centrali Erika Mutti, Eleonora Casu, Caterina Nicolini; liberi Chiara Maggiani e Aurora Rustighi.