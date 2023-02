Il Seravezza si guarda alle spalle "Dovremo essere cattivi e cinici"

Dopo una notevole serie positiva... adesso il Seravezza Pozzi si è (ri)infilato in un tunnel negativo. Vero che il calendario è stato pesantissimo mettendo di fronte i verdazzurri alle squadre più forti del girone. E altrettanto vero è che le prestazioni non sono mancate, tranne la domenica di appannamento ad Ostia. Ma resta il fatto che la classifica ora si complica e la lotta salvezza racchiude sempre più squadre. "La prestazione anche questa volta è stata buona... ma a questo punto le prestazioni non servono più, serve anche altro: bisogna essere più cattivi e cinici – il tecnico Christian Amoroso del Seravezza Pozzi parla in questi termini dopo la sconfitta con la Pianese – nel secondo tempo abbiamo giocato alla pari contro un avversario davvero molto forte creando diverse occasioni da gol. Loro però c’hanno messo qualcosa in più perché ogni volta che arrivavano dalle parti della nostra area hanno segnato. Nel primo tempo il vento ha condizionato la nostra partita, così come nel secondo ha condizionato la loro. Abbiamo sofferto l’aggressività e l’intensità della Pianese che ha pure tanta qualità. Nella ripresa abbiamo provato a ribattere colpo su colpo. Gli episodi come sempre hanno fatto la differenza perché quando potevamo far gol noi è andata a finire che nell’azione dopo il gol invece l’abbiamo preso. Sono comunque soddisfatto perché ho visto che la mia squadra non si è abbattuta. Queste tre sconfitte ce le dobbiamo mettere alle spalle – conclude Amoroso – noi siamo abituati a fare così: guardiamo partita per partita, poi archiviamo e ripartiamo da zero. Se giochiamo con questa intensità noi non dobbiamo aver paura di nessuno".

Fra le note positive la prova di Christian Monacizzo. Il centrocampista ha segnato con un gran destro dalla distanza in buca d’angolo il provvisorio 1-1. "Sono contento per il gol – commenta Monacizzo – ma brucia la sconfitta nonostante avessimo di fronte la Pianese che secondo me è la squadra che gioca il miglior calcio del girone. Adesso bisogna pensare alla prossima. Testa alta e pedalare". Domenica prossima trasferta ad Altopascio col Tau.