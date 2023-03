Il Seravezza sfata il tabù casalingo Finalmente la prima vittoria del ’23

SERAVEZZA – Finalmente i 3 punti in casa. La vittoria interna mancava da 3 mesi (11 dicembre: 1-0 alla Sangiovannese nell’ultima di Vangioni). Ora pure Amoroso si è tolto questo pese e il suo Seravezza ha sfatato il tabù “Buon Riposo“. Contro gli umbri del Trestina è arrivata una vittoria schiacciante al termine di una gara ben giocata e mai in discussione nel punteggio. Ci son volute comunque le solite parate chiave di Lagomarsini (due miracoli a fine primo tempo) oltre al sigillo di Benedetti su rigore (16° in campionato per il capocannoniere del girone E) e soprattutto un grande Camarlinghi che ha sbloccato il match dando il via alle danze ed è stato il migliore in campo dando finalmente segni anche di concretezza (... perché nel dribblare l’uomo è sempre stato un portento, ma gli mancava la freddezza negli ultimi 16 metri).

Con questo fondamentale successo i verdazzurri versiliesi segnano un’importante allungo sulla zona playout. Il Trestina neanche sfigura, partendo con coraggioso cipiglio, ma poi deve arrendersi alla maggior classe del Seravezza, che ormai nel 4-2-3-1 ha trovato la formula tattica perfetta. E stavolta sono stati decisivi anche i gol degli acquisti di dicembre col difensore Mannucci (che approfittando anche delle condizione non ottimali di Sorbo ormai si è preso il posto da titolare) e con l’esterno alto classe 2003 Elia Masini.

Il match lo stappa Camarlinghi che dalla sua solita posizione preferita defilata disegna una parabola magica che da tiro-cross si trasforma in palo-gol. Poi viene annullato il 2-0 a firma Masini (dopo combinazione Granaiola-Putzolu) e il Seravezza rischia di prendere il pareggio. Ci vuole un penalty (fallo di Cenerini sull’inesauribile terzino destro Cavalli) per dare il raddoppio, a firma Benedetti dal dischetto. Poi Lagomarsini dice no a Convito e Di Nolfo prima dell’intervallo. Nella ripresa il tris lo cala Mannucci con inzuccata da corner e poi ecco il poker di Masini che deve solo spingerla in rete dopo un’azione irresistibile di ’Leão’ Camarlinghi. Partita finita e girandola di cambi. Il gol della bandiera umbro è di Ferri Marini su rigore al 94’.