Il Seravezza oggi in anticipo Amoroso cerca gloria in trasferta

Dopo essersi tolto il peso della vittoria casalinga al “Buon Riposo” (che mancava da tre mesi), il Seravezza Pozzi torna subito in trasferta perché oggi c’è già l’anticipo della 28ª giornata del girone E tosco-umbro-laziale della Serie D. Il motivo è presto spiegato: il Poggibonsi ha un suo giocatore convocato in Rappresentativa di Serie D per la Viareggio Cup. Fra l’altro è l’unica squadra toscana ad averne uno selezionato dal “ct” Giannicchedda. Si tratta del giovane Gianni Barbera (classe 2004), che domani dovrà recarsi al raduno pre Torneo di Viareggio (che inizia lunedì). E dunque oggi era l’ultimo giorno in cui il Poggibonsi aveva Barbera a propria disposizione. L’anticipo al mercoledì è stato chiesto e, come in questi casi (da regolamento), accettato. Quindi questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 17.30, allo stadio “Stefano Lotti” di Poggibonsi si disputerà l’importantissima sfida in chiave playoff. La terna designata è con l’arbitro Carlo Virgilio della sezione di Agrigento.

Per l’occasione l’allenatore Christian Amoroso (che fuori casa ha ottenuto dal suo avvento sulla panchina verdazzurra qualcosa come 15 punti sui 18 disponibili facendo ben 5 vittorie esterne su 6: ha perso solo a Ostia) deve decidere se confermare lo stesso identico undici che tanto bene ha fatto domenica nel 4-1 col Trestina o se apportare qualche piccola modifica (anche per ragioni di gestione delle fatiche di alcuni più “spremuti” o semplicemente per rendere tutti più partecipi al suo progetto tecnico-tattico). Finalmente è tornato ad allenarsi in gruppo il centrocampista 2003 Vietina e ancor più arruolabile (forse anche per riprendersi una maglia da titolare) è il difensore mancino Sorbo. Inoltre ci sono giocatori come Bresciani, Monacizzo, Podestà ed il 2002 Baracchini che scalpitano per un posto dall’inizio. Ma Amoroso cambierà davvero il suo 4-2-3-1?

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli (2002), 16 M. Maccabruni (2001), 11 Mannucci (29 Sorbo), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 6 Granaiola; 14 Masini (2003), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti.