Il Seravezza è in ansia

Nel girone E di Serie D il Grosseto del direttore Filippo Vetrini (che per la prossima stagione potrebbe avere il viareggino Vitaliano Bonuccelli in panchina) ha chiesto al Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti e anche alla Giustizia Sportiva di sospendere i playout del girone in attesa della pronuncia della Procura Federale sul “caso Seravezza Pozzi“.

I verdazzurri hanno disputato tante gare schierando il difensore 2003 Emanuele Maffei (in foto), squalificato nel campionato Juniores precedente che non aveva mai scontato la sanzione. Per Maffei 11 da titolare e 5 da subentrato (tra cui quella col Livorno) in posizione irregolare. Il Livorno (dopo lo 0-0 sul campo il 29 gennaio) presentò ricorso e ottenne il 3-0 a tavolino. Poi però 6 società del girone E (Grosseto, Sangiovannese, Terranuova Traiana, Orvietana e le retrocesse Montespaccato e Città di Castello) hanno presentato un esposto alla Giustizia Sportiva... e c’è il precedente del Fanfulla che in questa stagione nel girone D ha avuto 4 punti di penalizzazione in classifica. Adesso che cosa succederà? La Procura Federale considererà il caso “chiuso“ dopo quella decisione sul ricorso del Livorno? O no? Intanto i playout sono previsti già questa domenica 14 maggio.