Il Seravezza cade ancora in casa Ora è allarme rosso per la classifica

SERAVEZZA – Terza sconfitta di fila sul campo per il Seravezza Pozzi (quarta se aggiungiamo quella a tavolino col Livorno) che viene piegato al “Buon Riposo”, dove da quando c’è Amoroso non ha mai vinto (l’ultimo successo interno è datato 11 dicembre, nell’ultima di Vangioni), da una Pianese più forte. Il vento ha inciso per ambo le squadre. Ma la forza della squadra del ‘Condor’ Bonuccelli è emersa chiaramente. Il Seravezza ha pagato anche le assenze: fuori Bedini (squalificato), Bresciani (influenza), Camarlinghi (stirato), Vignozzi (risentimento muscolare) oltre ai lungodegenti Vietina e Fabio Maccabruni. In più Sorbo è andato in panchina ma solo per onor di firma. La Pianese invece ha ritrovato i suoi pezzi migliori e con la doppietta di Menga ed il sigillo del “top-player” Rinaldini ha vinto con merito. Il Seravezza cambia vestito tattico e anziché fare il solito 4-2-3-1 vira deciso sul 3-5-2 (o 5-3-2) dettato dall’emergenza. La squadra di Amoroso crea la palla dell’1-0 (Cavalli fa un break che lo porta davanti a Ricco: tiro forte ma il portiere resiste, Cavalli va giù sulla respinta... ma l’arbitro fa proseguire) ma sul capovolgimento di fronte il gol lo prende (gran botta di Kondaj con Lagomarsini che respinge corto e Menga che ribadisce in rete). Nella ripresa i verdazzurri pescano il jolly del pari col rilanciato titolare Monacizzo che dai venticinque metri prende la mira, colpevolmente solo, e con una rasoiata infila la sfera all’angolino basso. Ristabilito il pari il Seravezza pare riprendere vigore e proprio nel suo miglior momento invece riprende gol: Kouko aspetta l’inserimento di Rinaldini e lo premia con l’ex Real FQ che realizza il 2-1 con chirurgico destro. E di lì a poco ecco subito assestato dalla Pianese il micidiale uno-due che porta gli ospiti sul 3-1, di nuovo con Menga, servito dall’incontenibile Rinaldini che fuori mezza difesa versiliese e poi serve al compagno l’assist per battere ancora Lagomarsini con un tiro terra-aria. Adesso la classifica del Seravezza Pozzi si complica e bisogna dare una scossa.

Simone Ferro