Il Seravezza a punti ridotti si prepara all’incontro casalingo col Flaminia Civita Castellana

Due punti nelle ultime tre partite è il misero bottino del Seravezza Pozzi che non vince dal 12 marzo. Dopo il largo successo sul Trestina 4-1 al “Buon Riposo” infatti per i verdazzurri di Christian Amoroso sono arrivati i pareggi a Poggibonsi (1-1) e con l’Orvietana in casa (3-3) e poi la sconfitta (2-1) di giovedì nel turno infrasettimanale pre-pasquale col Follonica Gavorrano. E tutto ciò ha reso decisamente più complicata la rincorsa al quinto posto che sembrava potesse essere alla portata del Seravezza. Sicuramente le assenze si sono fatte sentire nelle ultime gare, in particolare quella del portiere Lagomarsini. L’unica consolazione al “Malservisi-Matteini” (stadio scelto anche come sede della finale di Coppa Italia di Serie D che sarà Pineto-Giana Erminio domenica 28 maggio) è stato l’ennesimo gol di Lorenzo Benedetti: il bomber aveva provato a riaprire il match segnando, su rigore, il suo 19° sigillo in questo girone E di cui è sempre più capocannoniere (e per Benedetti fanno 22 centri stagionali, tra campionato e coppa, e 69 nelle sue 127 presenze in maglia seravezzina). Il quinto posto, attualmente occupato con 45 punti dal Livorno (che intanto è alle prese con un nuovo passaggio di proprietà, che ormai si materializzerà) adesso 6 punti quando mancano quattro giornate al termine della regular season. Il Seravezza (39 punti) domenica 16 aprile avrà il Flaminia Civita Castellana al “Buon Riposo”, poi domenica 23 aprile sarà di scena al “Fedini” di San Giovanni Valdarno contro la Sangiovannese, quindi avrà il derby col GhiviBorgo alla penultima domenica 30 aprile ed infine chiuderà sul campo del Terranuova Traiana domenica 7 maggio.