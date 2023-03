Il secondo posto nel mirino L’Atletico Viareggio ci crede

Arrivano ancora tante soddisfazioni dai campionati di calcetto in cui sono impegnate le formazioni versiliesi. vediamo il dettaglio di quello che è successo nelle ultime gare

Femminile. L’Atletico Viareggio supera 7-2 e si regala ancora la possibilità, a playoff acquisti, di giocarsi comunque il secondo posto in classifica. Al tris di Carabba si sommano la doppietta di Maggiani, il singolo di Lenzi ed una autorete. “Era una partita da vincere e così è stato - premette Guido Colonna -. Le ragazze sono state bravissime, nonostante la marcatura asfissiante, 1 contro 1 per tutta la partita delle avversarie. Adesso trasferta insidiosissima a Follonica, per distanza e per qualità dell’avversario, ma dobbiamo vincere”.

Classifica: Firenze C5 34; Polisportiva 2M 28; Atletico Viareggio 26; Follonica Gavorrano 16; Worange Pistoia 14; Dinamo Florentia 11; Massese 1919 6; Olimpiacolle 4.

Serie C2. Il Massarosa C5 fa 2-2 contro il Massa Calcio a 5. A referto la doppietta di Lazzoni. “Pareggio tutto sommato giusto - analizza Lorenzo Pancetti - anche se siamo stati avanti 1-0 quasi fino alla fine della partita. Poi siamo andati improvvisamente sotto ma abbiamo recuperato. Di certo avremmo dovuto essere più cinici e chiuderla prima, ma per come si era messa la partita è più un punto guadagnato che due persi”.

Crolla invece 10-2 l’Atletico Viareggio contro il San Macario Oltreserchio. Le reti di Manfredini e Palagi arrivano già sul momentaneo 0-5. “Già abbiamo affrontato una squadra più forte di noi - ammette Sonny Manfredini -. Se poi a questo dato oggettivo si sommano le assenze, ecco spiegato un parziale così grande”. La delusione più grande arriva però dal Futsal Viareggio che fa 5-5 contro il Margine Coperta. La bella tripletta di Belli e la doppietta di Amadei non sono sufficienti a togliere l’amaro in bocca a Dario Fabbri: “Per sperare nei playoff dovevamo solo vincere ed invece con questo pareggio i nostri sogni si fanno sempre più piccoli. Comunque siamo pur sempre quinti e questo, anche se non raggiungeremo gli spareggi promozione, sarà stato un bel risultato”.

Giovanili. Vince e convince la Under 15 del Versilia che batte 5-4 il San Gimignano terzo in classifica. A segno Neri 2, Polloni 2 e Barsotti. Grande vittoria invece a Prato per i Piccoli Amici (5-6 anni). Mattatore di giornata Tosoni autore di 5 bellissime reti. Poi doppiette per Bernardini e Vannucci.

