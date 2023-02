Il Real FQ sul campo del Fanfulla Sfida fra due squadre in salute

Trasferta lombarda per il Real Forte Querceta, impegnato questo pomeriggio (ore 14,30) a Lodi contro il Fanfulla. Quarta in classifica, reduce dal successo esterno sul campo della Sammaurese, la compagine guidata da Emiliano Bonazzoli punta a consolidare il posto nella zona playoff. "Affrontiamo una squadra di spessore – avvisa Simone Venturi – il turno infrasettimanale non è facile da digerire per noi ma daremo il meglio per farci trovare pronti".

La vittoria contro la Pistoiese ha alzato il morale di una squadra che veniva da troppi risultati negativi. "È stato un periodo sfortunato – commenta Venturi – le prestazioni sono sempre state positive, eccezion fatta forse per la partita di Correggio. Cosa ci lascia la vittoria di domenica? La consapevolezza che ce la possiamo giocare alla pari con tutti, anche contro avversari più attrezzati di noi".

Ci sarà da gestire le forze, anche perché domenica è in programma un’altra sfida delicata (lo scontro diretto con il Crema). Venturi valuterà le condizioni dei suoi e deciderà all’ultimo l’undici da mandare in campo. "Bisogna capire innanzitutto chi avrà recuperato dalle fatiche di domenica. Poi ci sono due ragazzi alle prese con qualche linea di febbre. Alcune situazioni sono incerte, deciderò pochi minuti prima dell’inizio". È possibile vedere dall’inizio il tridente Rodriguez-Pegollo-Verde che tanto bene ha fatto nel secondo tempo con la Pistoiese? "Il tridente – spiega Venturi – è un lusso che ci possiamo permettere quando gli altri sono al 100%. Altrimenti diventa una soluzione importante a partita in corso". Qualche dubbio di formazione in difesa e a centrocampo. Molto dipenderà dalla posizione di Bernardini: se verrà confermato davanti alla difesa, spazio a Meucci esterno di destra difensivo; altrimenti potrebbe tornare utile Bertipagani. Ancora out Rosati. "Se tutto va bene – annuncia Venturi – sarà in panchina con il Ravenna".

Probabile formazione (4-3-1-2): Raspa, Tognarelli, Bernardini, Masi, Giubbolini; Bortoletti, Bartolini, Bertipagani (Meucci); Fazzi; Pegollo (Rodriguez), Verde.

Michele Nardini