Il Real FQ ha reagito bene "Stregati solo dai rigori"

C’è stata la reazione, niente affatto scontata dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti. Ci sono stati i primi barlumi di gioco e di manovra, malgrado le gambe ancora un po’ imballate. Ci sono stati i primi gol in maglia Real di Apolloni e Gabrielli, due dei tanti volti nuovi di questa stagione. E pazienza se i calci di rigori hanno condannato il Real Forte Querceta all’eliminazione dal primo turno di Coppa Italia serie D: i segnali per mister Sena sono stati incoraggianti. "Le sensazioni sono buone – ha dichiarato il tecnico livornese –. Ho visto una squadra che ha lottato per tutti i minuti, nonostante un inizio salita, in cui eravamo un po’ contratti". Da registrare soprattutto la fase difensiva, con il Poggibonsi che troppo spesso ha sorpreso la retroguardia versiliese (su tutti, il gol del momentaneo raddoppio ospite, nato da un rinvio del portiere). "Nella ripresa però è cambiato tutto – continua Sena –. Non era semplice rientrare in campo sotto di due reti, all’esordio stagionale. La reazione è stata ottima, abbiamo iniziato a giocare la palla con più coraggio. Quello che conta è l’atteggiamento visto in campo. Adesso testa al campionato, questa partita di Coppa ci ha fatto capire che siamo a buon punto". E, a proposito di campionato, è uscito finalmente il calendario. Esordio casalingo contro il Figline (10 settembre) poi trasferta a Cenaia: poteva andare peggio. Date da cerchiare in rosso: domenica 22 ottobre arriva al ‘Necchi Balloni’ il Livorno, il 3 dicembre sale in Versilia il Grosseto dell’ex Vitaliano Bonuccelli mentre per rivedere l’atteso derby con il Seravezza Pozzi bisogna aspettare l’ultima giornata di andata, mercoledì 20 dicembre.