LODI – Considerando le condizioni con cui il Real Forte Querceta si è presentato a Lodi, strappare un risultato positivo sarebbe stata una piccola impresa. I versiliesi ci hanno provato con generosità ma alla fine escono sconfitti per 1-0 sul campo di un Fanfulla che ottiene, grazie alla rete di Davide Bernardini attorno alla mezz’ora, tre punti importanti per la volata playoff. "Avremmo meritato il pareggio" è il commento amaro di Simone Venturi (foto in alto), costretto in partenza a rinunciare, oltre ai lungodegenti Rosati e Betti, anche agli influenzati Raspa, Tognarelli e Lazzoni. Condizioni precarie anche per Bernardini e Verdi (anch’essi con qualche linea di febbre), ma regolarmente in campo. Scelte di formazione obbligate per il tecnico del Real Forte, con Rodriguez a sostegno della coppia Verde-Pegollo. In porta va Pastine mentre Bertipagani vince il ballottaggio con Meucci sulla corsia difensiva di destra. Il Real Forte Querceta prova ad addormentare la partita, mantenendo i ritmi bassi. E in effetti, nei primi minuti, succede poco o nulla. Alla prima occasione però il Fanfulla passa in vantaggio: azione caparbia e corale dei lodigiani, Donnemma scarica a sinistra per Davide Bernardini il cui diagonale è di rara potenza e precisione: 1-0 Fanfulla. Il Real Forte Querceta prova a reagire ma, a parte qualche angolo, la produzione offensiva non è granché. Bravo invece Pastine sul finire di tempo a evitare il raddoppio locale. È ancora il giovane portiere del Real Forte il protagonista di inizio ripresa, con due interventi a stretto giro prima su una punizione di Caprioli e poi su una conclusione ravvicinata di De Angelis. Venturi richiama in panchina Rodriguez e si gioca la carta Meucci, con Bertipagani che avanza a centrocampo. Pegollo prova a farsi valere soprattutto nel gioco aereo ed è proprio l’ariete massese a costruirsi l’occasione migliore ma Bignami è decisivo nel chiudere in angolo. Adesso la speranza è recuperare energie e giocatori in vista della delicata sfida di domenica contro il Crema.

Michele Nardini