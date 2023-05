Il Real Forte Querceta si ferma a Carpi Un gol di Stanco interrompe il sogno play off

CARPI (MODENA)

Finisce al primo turno l’avventura del Real Forte Querceta nei playoff. Il Carpi capitalizza al meglio la rete nel primo tempo di Stanco e stacca il pass per la seconda fase, dove se la vedrà con la sorpresa Corticella. Nessun rimpianto per i versiliesi che se la sono giocata a viso aperto e, soprattutto nella ripresa, dopo l’ingresso di Pegollo, sono andati vicini al pareggio che avrebbe prolungato la sfida ai tempi supplementari. Il Carpi di mister Contini che si affida all’esperienza di Stanco, uno abituato a giocare partite di questo livello. Nel Real Forte Querceta Venturi non rischia Masi (panchina iniziale per lui), in attacco si va con la coppia Verde-Rosati. Gara equilibrata fin dalle prime battute: Carpi più manovriero, Real Forte Querceta pronto a pizzicare negli spazi grazie al dinamismo e agli inserimenti dei suoi centrocampisti. La prima mezz’ora scorre via senza particolari sussulti: Bernardini rischia l’autogol su una punizione di Olivieri, dall’altra parte rete annullata a Rosati per fuorigioco attivo di Verde. La svolta arriva al 36’, su palla inattiva: calcio d’angolo di Olivieri, Stanco salta più in alto di tutti e supera Raspa per l’1-0. Prima dell’intervallo il Real Forte Querceta perde per infortunio Bortoletti, al suo posto Venturi si gioca la carta Pegollo, con Bartolini che arretra tra i tre di centrocampo. Ed è proprio il capitano del Real Forte Querceta a creare il primo pericolo della ripresa ma il pallone termina di poco sul fondo. I versiliesi alzano il baricentro e vanno alla ricerca proprio di Pegollo, difficilmente contrastabile sui palloni aerei. Ci prova anche Verde ma la sua girata a centro area è facile preda di Balducci. Il Carpi attende e prova a ripartire in contropiede: l’ingresso di Sall al posto di Stanco dà una grande mano a Contini e, proprio da un’azione di rimessa, arriva la grande occasione per il raddoppio: Ranelli libera in area Arrondino, decisivo l’intervento di Raspa. L’assalto finale del Real Forte Querceta produce qualche mischia, un’ammonizione per simulazione a Giubbolini e poco altro.

Michele Nardini