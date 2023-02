Il Real Forte in trasferta a Crema Venturi suona la carica "Per noi è come una finale"

Trasferta da non fallire per il Real Forte Querceta, impegnato questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 14,30) in casa del Crema 1908. Vista la classifica, è un vero e proprio scontro diretto, con i versiliesi fermi a 35 punti e i lombardi quattro punti più sotto, appena sopra la zona playout. "Dobbiamo affrontare questa gara come se fosse una finale - carica l’ambiente Simone Venturi - è una partita importante che dobbiamo interpretare nel migliore dei modi". L’emergenza causata dalla febbre è quasi rientrata. Tornano tutti gli assenti di Lodi mentre sono costretti a fermarsi Rodriguez, Verona e Bertozzi (oltre ai soliti Betti e Rosati).

"Sarà importante recuperare soprattutto le energie mentali - continua Venturi - quelle che sono mancate nell’ultima trasferta con il Fanfulla. Giochiamo contro una squadra costruita per stare molto più in alto. Hanno avuto qualche problema, come testimonia anche il recente cambio di allenatore, ma sono temibili. Recino pericolo numero uno? È il capocannoniere del campionato quindi andrà tenuto d’occhio. Ma ci sono anche altri giocatori che ci possono mettere in difficoltà". Senza Rodriguez e Rosati, si apre il dubbio su chi giocherà sulla trequarti: il giovane Lazzoni o il più esperto Fazzi. Dietro torna Tognarelli che farà coppia con Bernardini (squalificato Masi).

Prima convocazione per l’ultimo arrivato Niccolò Molinaro (nella foto), che torna al Real Forte Querceta dopo l’esperienza nel 2019. Negli ultimi anni Molinaro ha giocato in Lega Pro con le maglie di Modena, Fiorenzuola e Fermana. In questa prima parte di stagione si era accasato nella Correggese. "È un giocatore che può dare freschezza al nostro gioco offensivo - spiega Venturi - è bravo nell’uno contro uno, non avevamo in rosa un giocatore con le sue caratteristiche".

Probabile formazione (4-3-1-2): Raspa, Meucci, Tognarelli, Bernardini, Giubbolini; Bortoletti, Bartolini, Bertipagani (Lazzoni); Fazzi; Pegollo, Verde.

Michele Nardini