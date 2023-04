Il Real Forte è l’ammazza-grandi Oggi ci prova con la capolista

Real Forte Querceta e Giana Erminio: ovvero la squadra più in forma e quella, per valori assoluti, più forte. Sfida che promette scintille e spettacolo quella di questo pomeriggio al Necchi Balloni (ore 15). Per i lombardi forse è l’ultimo ostacolo per la vittoria finale del campionato e il ritorno in Lega Pro.

Il Real Forte Querceta punta ad allungare la striscia di otto risultati utili consecutivi e a consolidare il quinto posto, al momento in coabitazione con il Forlì. "È la partita più facile da preparare - commenta il tecnico dei versiliesi Simone Venturi - ma la più difficile da giocare. Le motivazioni arrivano da sole quando ti trovi a giocare con squadre di questo blasone. Ovvio che poi, sul terreno di gioco sarà molto complicato, la Giana Erminio ha una rosa da categoria superiore. Ci proveremo con le nostre risorse, vogliamo regalarci un’altra soddisfazione".

Tra le mura amiche in questa stagione il Real Forte Querceta ha già battuto le big del campionato come Pistoiese, Forlì e Ravenna. All’appello delle grandi del campionato manca solo la Giana Erminio. "Purtroppo non abbiamo avuto una settimana facile - continua Venturi - Rosati e Meucci non si sono mai allenati con il resto della squadra e perdiamo anche Bucchioni (oltre allo squalificato Fazzi e all’infortunato Betti, ndr). La vittoria con il Lentigione ha lasciato qualche strascico, è stata una vera e propria battaglia sportiva e non è stato facile recuperare. Vediamo domani (oggi, ndr) chi mi darà più garanzie".

Scontata la presenza di Verde davanti, con Rosati non al meglio, si candida per una maglia da titolare Pegollo. Bertipagani è destinato a ricoprire il ruolo di terzino destro, al centro della difesa i soliti Masi e Tognarelli grantiranno l’adeguata copertura a Raspa.

Probabile formazione (4-3-1-2): Raspa, Bertipagani, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Bortoletti, Bernardini, Lazzoni (Molinaro); Bartolini; Verde, Pegollo (Rosati).

Michele Nardini