Il Ranocchio cade dal Ponte: l’ha spinto Raffi

Il Ponte supera 3-2 i vice campioni in carica del Ranocchio e fa un passetto, forse decisivo, verso il passaggio del turno. Ponte-Ranocchio è stata una bella partita; una partita equilibrata ed in cui non sono mancate, oltre alle tante reti, anche le emozioni. Nell’alveo dell’equilibrio, senza particolari sussulti, si arriva alla mezz’ora circa quando la quiete apparente si spezza con la staffilata da fuori di Ricci. Rete che vale l’1-0 per il Ranocchio, che quindi in vantaggio chiuderà la prima frazione. Nella ripresa però accade qualcosa; accade che il Ponte si fa ancor più aggressivo ed il Ranocchio va in affanno. Subito in apertura Luca Salini scende sulla fascia e mette in area per Jacopo Salini che stacca di testa, Luisi respinge e la palla è preda dell’arrembante Bresciani che, dal limite, fa l’1-1. L’inerzia della partita adesso è a favore del Ponte che continua a spingere. Al 15’ Raffi stoppa un pallone di petto in area e trafigge Luisi per il 2-1. I vice campioni però sono squadra di valore e Sancredi, quando al termine mancano 20’, fa il 2-2 con una bella conclusione al volo. Neanche il tempo di festeggiare però che i gialloverdi vanno nuovamente sotto: ancora Raffi, imbeccato in rapidità su punizione, fa il 3-2 finale.

Allo scadere da registrare le veementi proteste del Ranocchio, per un rigore non concesso su un dubbio atterramento di Oprita in area di rigore. “E’ stata una partita tiratissima - commenta Enrico Galleni del Ponte - e molto equilibrata. La nostra è stata una buona prestazione che ci conforta”. Luca Pellegrini del Ranocchio fa autocritica: “Le molte assenze hanno sicuramente pesato, ma abbiamo ugualmente compiuto troppe ingenuità in fase difensiva”. Classifica: Ponte 4; Leon d’Oro, Pozzo e Ranocchio 1. PONTE: Barsanti, Lucchesi (Guidotti), Salini C., Ambrosi, Sacchelli, Ricci A., Bresciani, Salini L., Raffi, Valori (Bacci G.), Salini J. (Altemura). RANOCCHIO: Luisi, Folliero (Cesarali), Cimardi (Oprita), Coppedè, Lorenzi, Bacci L., Mancini (Bacci T.), Rossi, Sancredi, Barbetti, Ricci M..

Sergio Iacopetti