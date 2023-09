Il raduno delle barche d’epoca. Già più di trenta le iscrizioni

Sono già oltre 30 le imbarcazioni d’epoca, classiche e storiche iscritte alla diciottesima edizione del raduno Vele Storiche Viareggio che diventa così “maggiorenne”. Si terrà dal 12 al 15 ottobre prossimi, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, e organizzato della Vele Storiche insieme al Club Nautico Versilia con il supporto dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e del Comitato Internazionale del Mediterraneo. Saranno tre regate, sia con il certificato di stazza Cim, che in tempo reale per “gruppi di omogeneità”. Parteciperanno anche barche che hanno fatto la storia del raduno e vinto in precedenti occasioni, come il Sangermani Namib del 1966. Sarà l’ultima tappa del Campionato del Mediterraneo, che comprende 10 stages ripartite tra Francia, Spagna, Italia e Principato di Monaco. Per la prima volta parteciperanno alcune imbarcazioni della “S&S Swan Association”, costruite dal cantiere finlandese Nautor su progetto del mitico studio Sparkman & Stephens di New York. Sono stati 824 gli Swan (Cigno) prodotti dal cantiere, quasi tutti naviganti in tutti i mari del globo. La “S&S Swan Association”, fondata da Matteo Salamon insieme all’amico Stefano Cioni, conta oggi oltre 600 membri distribuiti in più di 20 nazioni, tra cui Svezia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna, Grecia, Cile e Brasile. Il cantiere “Del Carlo”, noto ovunque per la qualità dei suoi restauri, festeggerà i sessanta anni di vita in questa occasione. Titolari e maestranze saranno i protagonisti della cena equipaggi di sabato sera ospitata presso la sede del cantiere in Darsena Italia. L’attività fu avviata nel 1963 da Francesco ‘Cecco’ Del Carlo, che è stato uno dei più noti maestri d’ascia viareggini, scomparso nel 2015 all’età di 88 anni. Tra le varie iniziative, la mostra di acquerelli di barche d’epoca di Emanuela Tenti, di Romano Tomassini e di Noel Gazzano; le fotografie di Marco Trainotti.

Walter Strata