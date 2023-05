Il programma della Serie D e della Terza categoria In Promozione il Viareggio conferma Stefano Santini

Dopo la conferma da parte del Seravezza Pozzi in Serie D del tecnico Christian Amoroso anche per la prossima stagione e quelle di Massimiliano Bucci a Pietrasanta in Promozione e di Riccardo Coli al Capezzano in Prima categoria dove è appena retrocesso, ieri è arrivata anche quella tanto attesa (e scontata) di Stefano Santini al Viareggio. Le zebre, con cui Santini ha vinto due campionati di fila (Seconda e Prima categoria), dunque nella stagione 20232024 in Promozione saranno ancora guidate dall’allenatore viareggino. Attesi adesso i movimenti sul fronte giocatori al Viareggio con tante conferme (la prima sarà quella del portiere e capitano Andrea Carpita) e alcuni strategici colpi in entrata per rinforzare una squadra che vuole essere protagonista pure nella prossima annata salendo in Eccellenza, categoria nella quale c’è il Camaiore che invece non ha ancora deciso cosa fare per la panchina: rimarrà Luca Polzella (sembra più non che sì) o al suo posto arriverà uno tra Pietro Cristiani, Matteo Niccolai e il nome a sorpresa Francesco Buglio?

Domani intanto si torna in campo alle 15 con l’ultima giornata di Serie D: nel girone D al “Necchi-Balloni“ c’è Real FQ-Sant’Angelo (arbitra Angelillo di Nola, con assistenti Ottobretti di Foligno e Giovanardi di Terni); nel girone E Terranuova Traiana-Seravezza (Campazzo di Genova, Cordeddu e Mascia di Cagliari).

Oggi invece terzultimo turno in Terza categoria (girone B di Lucca) con Massarosa-Spianate alle 16 allo stadio “Vignali“, il derby Bargecchia-Atletico Viareggio alle 16 a “Le Colline“, Stiava-San Lorenzo alle 15 al “Martellini“. Riposa lo Sporting Camaiore.