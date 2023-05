Il Porto si laurea campione d’Europa contro il Valongo

Il Porto conquista la Champions League di hockey su pista 2023 a Viana do Castelo in Portogallo battendo per 5-1 (primo tempo 3-1) il sorprendente Valongo, finalista anche lo scorso anno, che aveva escluso (ma non battuto) il Gds Forte dei Marmi nella fase precedente. A dimostrazione che Gil e compagni avrebbero probabilmente meritato di più in questa edizione di champions league. Terzo trofeo per i portoghesi, dopo quelli conquistati nel 1986 e nel 1990. Il Porto che arricchisce la propria prestigiosa bacheca con un successo continentale che mancava da 33 anni, succede nell’albo d’oro al Trissino di Alessandro Bertolucci che, come si ricorderà, aveva trionfato lo scorso anno. In questa edizione i veneti, che adesso si concentrano sul campionato, erano stati eliminati nei quarti ai rigori.