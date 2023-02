Il portiere para un rigore al ’90 E così il Lido diventa corsaro Il Forte vince lo scontro diretto

Nel Regionale e soprattutto nel Provinciale le squadre versiliesi lotteranno fino alla fine per la vittoria, c’è da giurarlo.

Regionale. Grazie al centri di Del Bucchia e alle parate di Divaccaro, che para un rigore al 90’, il Lido di Camaiore passa 1-0 sul campo del Capostrada Belvedere e resta in scia della vetta. “Partita difficilissima in un campo stretto ed orrendo. Settimo risultato utile consecutivo. Continuiamo a crederci” sottolinea Luigi Troiso. Con i centri di Lampitelli e Baldi il Capezzano Pianore passa 2-1 sul Lunigiana Pontremolese. “Buonissimo secondo tempo” specifica Gianluca Di Cola.

Classifica: San Giuliano 42; Lido di Camaiore 37; Capezzano Pianore 36; Folgor Marlia, Camaiore, Larcianese e Atletico Lucca 31; Pescia 29; Don Bosco Fossone 28; Monsummano 25; Montecatini e Castelnuovo Garfagnana 24; Lunigiana-Pontremolese 22; Capostrada Belvedere 20; Prato 2000 9; San Filippo 3.

Provinciale. Il Forte dei Marmi 2015 supera, 2-0 nello scontro diretto, il Montignoso ed allunga. Doppio Fani ed è ininfluente il rigore fallito da Mosti. “Prestazione maiuscola” sottolinea Lorenzo Cortopassi. L’Academy Qm Massarosa supera 1-0 il Viareggio nel segno di Lazzarini e Benedetti. Il primo realizza il gol decisivo, mentre il secondo ipnotizzato Randazzo dal dischetto. “Partita bella con risultato che ci va stretto, per quello che abbiamo visto sul campo. Solo il portiere del Viareggio, che ha fatto tre prodezze, e un palo colpito hanno evitato un risultato più rotondo” commenta Daniele Maiolani. “Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma nella ripresa abbiamo attaccato molto” replica Valerio Fommei. Il Pietrasanta passa 2-0 sul San Macario Oltreserchio. A segno Sancredi e Bigotti. “Era una partita insidiosa. Non ci siamo fatti sorprendere” dice Stefano Manfredi. Lo Stiava si porta avanti con Berrettoni, ma poi crolla 1-7 contro il Romagnano. “La squadra è in difficoltà” ammette Luigi Del Bigallo.

Classifica: Forte dei Marmi 2015 43; Academy Qm Massarosa e Montignoso 37; Viareggio e Pietrasanta 34; Ricortola 28; Romagnano 27; Massese 20; Serricciolo 17; Stiava 16; Real Academy Lucca 15; Sant’Alessio 10; San Macario Oltreserchio 3; Villafranchese 1.

Sergio Iacopetti