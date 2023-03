Il Pietrasanta oggi col Casalguidi Domani superderby Forte-Viareggio

Un anticipo al sabato e un gran bel derby domenicale: il piatto anche in questo weekend è ricco in Versilia, dalla Serie D fino alla Seconda categoria. Il match più atteso è in Prima categoria con appunto Forte dei Marmi-Viareggio domani alle 15 sul sintetico dell’"Aliboni-Cherubini" in via Versilia al Forte mentre l’anticipo odierno è in Promozione con Pietrasanta-Casalguidi. In Serie D gioca in casa il Real FQ mentre ha il derby lucchese ad Altopascio il Seravezza, col Tau. In Eccellenza il Camaiore gioca in casa ma allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi dato che l’impianto camaiorese è occupato per una tre giorni (da ieri a domani) canina con gara di Dobermann. Ma vediamo nel dettaglio il programma delle nostre, con tanto di designazioni arbitrali.

Serie D. Nella 30ª giornata (undicesima di ritorno) del girone D tosco-emiliano-lombardo il rigenerato Real Forte dei Marmi Querceta (reduce da 4 punti in 2 gare con Carpi e Ravenna) trova il Corticella al “Necchi-Balloni“. Arbitrerà Pietro Brentegani della sezione di Verona, coadiuvato dagli assistenti di linea Beatrice Neroni di Ciampino e Michele Nappi di Latina. Nel girone E tosco-umbro-laziale, dove invece siamo alla 26ª giornata (nona di ritorno), il Seravezza Pozzi ha il derby ad Altopascio contro il Tau che con il nuovo tecnico Favarin ha fatto 4 punti in 2 partite. Mentre i verdazzurri di Amoroso sono reduci da 3 sconfitte di fila sul campo. Un’assenza per squalifica per parte: Cesaretti nel Tau, Maffei nel Seravezza. Dirigerà Andrea Recupero di Lecce, assistito da Alberto Callovi di San Donà di Piave e da Marco Alfieri di Prato.

Eccellenza. Nella 24ª giornata (la nona dopo il giro di boa, che si apre con l’anticipo odierno Certaldo-River Pieve) il Camaiore affronta la San Marco Avenza dei grandi ex Mattia Morelli e Gianmarco Mancini allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi dove fischierà Luca Alessandro Avelardi di Livorno, coi guardalinee Maicol Cinotti di Livorno e Prashan Seneviratna di Pontedera.

Promozione. Nella 22ª giornata (anche qua nona di ritorno) di Promozione il Pietrasanta in uno dei ben 4 anticipi del sabato (gli altri 3 sono Lampo-Real Cerretese, Pieve Fosciana-Larcianese e Montecatini-Viaccia) ospita allo stadio “XIX Settembre“ il Casalguidi: terna designata con Fabio Marino di Pisa, Flavio Freschi di Pisa e Daniele Panighini di Carrara. Domani il Capezzano (senza lo squalificato Maestrelli) al “Cavanis“ ha il duro match contro la Pontremolese dei tanti ex Camaiore (fischia Alessio Argenti di Grosseto, coadiuvato da Francesco Paoli e Ilona Chernenkova di Piombino).

Prima categoria. Domani il clou della 23ª giornata (ottava di ritorno) è Forte dei Marmi-Viareggio (arbitra Giuseppe Merlino di Pontedera) cui guarda con interesse il Romagnano (che ospita il Tirrenia). La Torrelaghese di Fabrizio Baldini dopo aver riposato torna nel suo campo di Piano di Conca (dove due sabati fa batté il Viareggio) per affrontare l’Atletico Lucca quinto della classe (fischia Dario Alderighi di Empoli). Il Corsanico di Stefano Maffei, rilanciatosi con 2 vittorie di fila, invece si ferma nel suo momento migliore spettandogli il turno di riposo.

Seconda categoria. Pure qui siamo alla 23ª giornata nonché ottava di ritorno: il Lido di Camaiore di Francesco Orsetti affronta sul sintetico amico del “Benelli il Mulazzo (fischietto designato è Tommaso Di Sacco di Pisa).