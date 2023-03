Il Pietrasanta cade con la capolista La Larcianese non lascia scampo

LARCIANESE

2

PIETARSANTA

0

LARCIANESE: Gliatta, Porciani( 90 Citti), Antonelli, Ghelardoni (89 Pinto), Del Sorbo, Massaro, Iannello (77 Filieri), Volpi, Fontanelli (71 Granito), Vettori, Guarisa ( 84 Ferraro). Allenatore Maurizio Cerasa.

PIETRASANTA: Mariani, Szabo, Laucci, Bondielli (9 Petracci), Da Prato (78 Fortini), Ambrosi, Biasci (63 Salini), Seghi, Maggiore, Tosi, Tragni. Allenatore Massimiliano Bucci.

Arbitro: Argenti d Grosseto.

Marcatori: 25’ Ghelardoni, 72’ Volpi.

LARCIANO – Seconda sconfitta consecutiva per un Pietrasanta combattivo e determinato che si arrende al termine di una gara ben giocata alla nuova capolista. I blues tengono testa per tutti i 90 minuti ai pistoiesi ma alla fine devono alzare bandiera bianca. Il gol che sblocca il match a metà della prima frazione con un gran tiro dalla distanza di Ghelardoni. Occasione per arrivare subito al pari nel finale di tempo con una bella iniziativa di Maggiore che detta il passaggio giusto per l’inserimento di Ambrosi ma la conclusione del capitano si perde sul fondo. Blues ancora vicini alla parità in avvio di ripresa con una conclusione forte e potente dalla distanza di Tosi. Al 10’ ancora una bella combinazione corale porta Szabo alla deviazione finale ma anche in questo caso il gol del pari non arriva e come nella più classica delle leggi non scritte del calcio arriva il gol del raddoppio di Volpi che chiude definitivamente il match.

Seconda categoria. Clima caldo invece a Pontasserchio dove la gara del Lido è stata sospesa a metà secondo tempo con i cavallucci avanti di due gol per alcune parole di troppo (anche minacciose) urlate dai locali (già ridotti in nove per due espulsioni) verso il direttore di gara. Quest’ultimo ha ritenuto che non vi fossero più le condizioni per arbitrare in sicurezza e ha sospeso la gara.

