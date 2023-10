Il nuovo regolamento è una pallina avvelenata

VERSILIA

Pur con alcune partita da recuperare, fra cui Vercelli-Forte dei Marmi, ancora non calendarizzata, la terza giornata della serie A1 di hockey ha accorciato la classifica. Al momento non ci sono squadre a punteggio pieno, ma i rossoblu e il Sarzana potrebbero esserlo in caso di vittorie nei rispettivi recuperi. Sarà difficile comunque avere una classifica reale prima almeno di metà novembre. Se il Follonica conferma di aver iniziato alla grande, con un Barozzi e un Montigel super e i fratelli Banini decisivi (Davide capocannoniere con 7 reti), per la prima volta i campioni d’Italia si sono trovati in difficoltà e costretti a inseguire. Ancora a zero punti, ma con segnali di ripresa, le due neopromosse, Giovinazzo (prossimo avversario del Forte dei Marmi) e Breganze. Lasciando le partite della terza giornata, continuano a far discutere le modifiche al regolamento: se in alcuni casi queste appaiono abbastanza coerenti (ad esempio, quelle legate al movimento dei portieri in occasione dei tiri piazzati o ad alcune azioni dei direttori di gara), in altri destano non poche perplessità. Su tutte quella che permette ai giocatori di colpire la pallina volontariamente con il pattino. Se prima forse tutto era lasciato troppo alla discrezione dei direttori di gara, adesso si ha la sensazione che alcuni giocatori (spesso i meno dotati tecnicamente) vi ricorrano non episodicamente, ma sistematicamente, alterando lo svolgimento di molte azioni. Forse un ripensamento non sarebbe male anche perchè questa norma danneggia squadre e giocatori più dotati che dovrebbero essere le più tutelate da chi ha interesse a mantenere l’hockey spettacolare. Infine, fra tutte queste novità non si riesce ancora a capire perchè non si dotino gli arbitri di cartellini gialli (come avviene in altri sport) per le ammonizioni. La terza giornata si gioca fra sabato e domenica; per il Centro Porsche Forte sfida interna con il neopromosso Giovinazzo ancora a zero punti. G.A.