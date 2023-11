Il Match Ball e Tc Parioli. Doppia sfida per il Forte

FORTE DEI MARMI

Il Match Ball di Firenze in campo maschile e il Tc Parioli in quello femminile: ecco le avversarie delle due formazioni di serie A1 del Tennis Italia Forte dei Marmi nei playout salvezza. In palio nel doppio confronto, andata il 26 novembre, ritorno il 2-3 dicembre, un posto al sole nel campionato di serie A1.

"Avversari scomodi, guai a pensare di essere favoriti", ha sottolineato il direttore tecnico del Tc Italia, Sergio Marrai. Tra l’altro – questa davvero non ci voleva – in campo femminile, la formazione versiliese non potrà utilizzare Jasmine Paolini, semplicemente perché ha giocato solo una partita nel girone eliminatorio (per scendere in campo nei playout, bisognava che ne avesse disputate almeno due).

Il Match Ballo Firenze ha nel suo organico due elementi di spicco, il magiaro Fabian Marozsan e Daniele Capecchi, quest’ultimo inseguito dai versiliesi all’inizio della stagione. Per il Tc Parioli Roma, il pericolo viene dalle esperte Elen Gabriela Ruse (Romania) e dalla croata Tena Lukas. Domenica prossima, doppia trasferta per le due formazioni versiliesi; il ritorno, sabato 2 dicembre le donne e domenica 3 gli uomini sui campi di via dell’Acqua, dove il pubblico versiliese dovrà fare la sua parte per sostenere le loro squadre.